新北市YouBike突破3億人次 全市1,500站達標
新北市交通局今（31）日宣布，深受市民喜愛的YouBike公共自行車系統再創新里程碑！自全面升級YouBike2.0以來，不僅全市1,500站達標，累積騎乘人次更突破3億人次，展現市民對綠色運輸的高度支持，也象徵新北在推動低碳城市及永續交通的成果再進一階。
交通局簡任技正吳政諺表示，自去（113）年9月全市全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，使得今年3月已達成「區區有YouBike」的目標，同時恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，更成功帶動使用熱潮。目前每日租借次數約達13萬次，較2月的每日約8萬次成長近6成，顯示市民使用意願明顯提升。
交通局今天啟用林口區「文化一麗園一街6巷口」、「文化三路一段203號前」、鶯歌區「中湖市民活動中心」、板橋區「縣民板城路口」、八里區「中山賢一街口」及「商港一十三行路口」等6站，使得全市YouBike 共計1,502站，正式達成1,500站的里程碑，也突破3億騎乘人次大關。
吳政諺指出，因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，計劃於明年起、2年內再投入2,300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求，目標在117年底達成1,800站。另為慶祝突破3億騎乘人次，微笑單車YouBike官方Facebook「大台北粉絲團」正舉辦「善意祝福牆」感謝活動，活動於11/10截止後將抽出100位幸運兒贈送$100YouBike騎乘券。
此外，交通局提醒租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘時應遵守交通規則並行人優先、勿使用手機，陰雨天小心騎行，一起打造安全友善的綠色交通。
