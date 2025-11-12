新北帝王蟹火鍋吃到飽推薦 和牛鍋物＋日料吧台一次滿足

新北火鍋吃到飽首選【八雲町和牛海鮮鍋物】，以超澎湃吃到飽陣容吸睛登場，F1日本和牛、帝王蟹、現切生魚片、炙燒壽司、炸物拼盤與豐富火鍋料一次滿足（圖/Medick Marketing Ltd. 提供）

新北個人鍋餐廳推薦 CP值超高的新北日式火鍋店

無論是寒風刺骨的冬日，還是艷陽高照的夏季，八雲町和牛海鮮鍋物在新北地區始終不乏人潮。品牌目前於新莊與土城皆設有據點，主打「一人一鍋吃到飽」形式，特別設計多樣個人主餐套餐，不論獨自用餐或小食量，都可依需求自由選擇，且無加收單人用餐費用，一人用餐也能安心吃飽吃好。



憑藉多樣湯頭、現點現做日式料理與F1等級和牛，搭配自助吧、手作壽司與生魚片，吸引在地學生、小資族與家庭客群前來聚餐慶祝。



新北自助火鍋品牌轉型 從「海宴」進化到複合式和牛火鍋店

新北火鍋吃到飽八雲町和牛海鮮鍋物的前身為「海宴」，至今已有10年以上經營歷史。經歷疫情衝擊後，這間新莊鍋物店重新調整品牌定位，以「八方雲集、貴客臨門」命名，從火鍋店轉型為結合日式料理與火鍋的複合餐廳。

【八雲町】是廣受好評的新莊海鮮火鍋推薦餐廳，從海鮮拼盤到帝王蟹應有盡有（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北和牛鍋物推薦 12種創意湯底打造豐富味覺體驗

新北火鍋推薦八雲町提供多種風味湯底，包括基本的日式昆布湯，以及精力龍骨湯、川味麻辣湯、泰式酸辣湯、法式牛奶湯、和風壽喜湯、韓式泡菜湯，每季還會依節氣推出限定湯頭。



針對素食族群，八雲町貼心提供如清香素食湯、素纖番茄湯、養身藥膳湯、天香蒙古湯、活力南瓜湯等多款選擇，搭配豆類製品、新鮮蔬菜與素食火鍋料，打造健康又滿足的蔬食火鍋體驗。



「意外的是，我們有很多香港客人，」創辦人笑說：「他們很喜歡我們的湯頭夠道地、海鮮新鮮。」

新北F1和牛推薦【八雲町】精選油花均勻、適合火鍋涮煮的日本國產混血和牛，吃起來少油更有肉香（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北和牛餐廳推薦 最適合鍋物的F1和牛新選擇

八雲町的一大特色，就是對於食材的講究。這間新北和牛火鍋店選用日本市占率最高的F1等級和牛，油脂分布適中、適合火鍋涮煮，是CP值極高的和牛新選擇。



創辦人分享：「之前我們嘗試提供A5和牛，但很多顧客都反映A5的口感比較膩，還是更愛吃起來少油無負擔的F1。」



新北海鮮火鍋推薦 龍蝦、帝王蟹通通吃得到

八雲町提供三種主力吃到飽價位選擇，分別為 599元 / 988元 / 1880元，而在海鮮方面，依照菜單搭配肉品與海鮮豐富度，多種高檔海鮮包含龍蝦、帝王蟹、九孔鮑、帆立貝等，滿足不同消費族群。另外最低僅需最低 358元起，即可享用火鍋自助吧及5種肉品吃到飽。



除了琳瑯滿目的主餐選擇外，這間新北日式料理店更導入特色十足的日料吧台，提供現切生魚片與各式壽司、炸物與熟食，讓整體用餐體驗更加豐富多元。

和牛配握壽司太享受！新北日料推薦【八雲町】一次滿足火鍋與日式料理控（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北家庭聚餐餐廳推薦 人氣鍋物店持續擴展新版圖

八雲町同時是新莊寵物友善餐廳的熱門選擇，毛小孩只要不落地就可以入場同樂。不少顧客表示，這裡的座位寬敞、空間舒適，適合家庭或三五好友前來用餐。



轉型迄今，這間新北日式火鍋店早已於新莊在地建立起了忠實的客群與口碑，並於土城開設分店，目前也正在規劃推出家用的湯頭調理包，將精心研發的獨特風味發揚光大。對於鍾愛F1和牛，或苦於尋找新北聚餐餐廳的消費者來說，八雲町或許正是你的不二之選。



常見問題 FAQ



Q1：八雲町有哪些火鍋價位？適合一人用餐嗎？

A1：八雲町提供多樣火鍋吃到飽價位，最低358元起即可享用自助吧，包括新鮮蔬菜、火鍋料、飲料、甜品與水果冰淇淋等，還有5種肉品無限量供應。

餐點選擇多元，除了單人火鍋套餐，也有高CP值的雙人龍蝦／帝王蟹套餐，滿足不同食量與預算需求。更貼心的是，八雲町歡迎單人用餐，不收單人服務費，是一人食族群的熱門選擇。



Q2：八雲町適合親子家庭聚餐嗎？小孩需要付費嗎？

A2：非常適合！100公分以下兒童免費，不收取任何費用。針對家庭客群，八雲町也會不定期推出親子套餐與家庭限定優惠活動。

店內用餐空間舒適、座位安排友善，深受親子家庭好評，是家長們口碑推薦的親子聚餐首選火鍋店。



Q3：素食者可以在八雲町用餐嗎？有提供素食湯底嗎？

A3：當然可以！八雲町提供多種素食友善湯底，包括：

．清淡口味：清香素食湯、素纖番茄湯

．重口味愛好者可選：養身藥膳湯、天香蒙古湯、活力南瓜湯

搭配豐富新鮮蔬果、豆製品、素食火鍋料、甜點與水果，讓素食者也能安心享受火鍋吃到飽！



Q4：湯底有哪些選擇？可以更換嗎？

A4：八雲町提供多款風味湯底，包含：清爽百搭的日式昆布湯、滋補養生的精力龍骨湯／養身藥膳湯、嗜辣者必吃的川味麻辣湯、異國風味的泰式酸辣湯／法式牛奶湯／和風壽喜湯／韓式泡菜湯等等，顧客在用餐前可自由選擇與更換湯底，店家亦會不定期推出新口味，讓火鍋風味更加多元。



【八雲町和牛海鮮鍋物】

更多資訊：https://rink.cc/k6olo

《新莊店》

地址：新北市新莊區中正路368號

連絡電話：02-2990-6060

官方Facebook：https://rink.cc/me46s

Google 地圖：https://rink.cc/qfnvd

《土城店》

地址：新北市土城區中央路一段123號

連絡電話：02-2261-1000

官方Facebook：https://rink.cc/kqppq

Google 地圖：https://rink.cc/3yxc6

（最新營業資訊請以商家公告為準）