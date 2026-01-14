新北平均1天查獲20件毒駕 侯友宜批：殺人工具滿街跑

新北市長侯友宜今天主持市政會議，談到毒駕的危害，宛如殺人工具滿街跑，要求警方加強取締。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕毒駕肇事案件層出不窮，成為馬路上的「不定時炸彈」。根據統計，新北市自2025年11月20日毒品唾液快篩投入執法開始，短短42天就查獲823件毒駕。市長侯友宜今天表示，新北平均1天有約20件毒駕，有如殺人犯開著1輛殺人工具滿街跑，威脅市民安全，他要求動員更多警力加強取締，提升快篩檢驗量能。

警察局長方仰寧今天在市政會議報告指出，新興毒品依托咪酯因新潮包裝、口味多樣，便宜易取得，易摻入電子煙施用，造成吸毒駕車者增加，2024年7月、9月，新北市三重警分局警員黃瑋震、土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，分別遭毒駕撞擊殉職，凸顯毒品氾濫與危害。

方仰寧表示，新北市去年11月20日開始運用毒品唾液快篩試劑投入執法，解決過往無法即時檢驗的困境，至12月31日僅短短42天，就查獲毒駕832件，佔2025年全年取締總數1769件的47%。

此外，警方針對即時唾篩呈現陽性的駕駛人，移置保管車輛共564輛，防止潛在交通事故，統計強化執法期間，事故發生數降低3.5%、死傷人數降低6%。

方仰寧提到，目前毒駕車輛移置保管場地不足，9處公有拖吊場中，7處已滿載，毒尿檢驗及唾液快篩量能短缺，需要動用市府預備金因應，盼市府協助尋找保管場地，支持預算編列，未來將持續打擊毒駕，擴充查扣車輛空間。

侯友宜強調，從取締數據來看，相當於1天有20件毒駕，吸食毒品神智不清，有如殺人犯開著1輛殺人工具，盲目在新北市街頭滿街跑，嚴重危害市民安全，尤其春節前、正值尾牙餐敘的高峰期，很多酒駕跟毒駕結合，造成危害更嚴峻，他要求市府團隊、警察機關打擊毒駕絕不手軟，必須動員更多警力加強取締，提升唾液快篩的檢驗量能，全力防制毒品。

