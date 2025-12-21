新北平安晚會合唱報佳音 警加強戒備維安

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市今天舉辦耶誕平安晚會，吸引許多民眾參加並與百人詩班合唱報佳音，由於19日台北捷運台北車站與中山站周邊發生隨機傷人事件，會場處處可見員警荷槍實彈戒備。

新北歡樂耶誕城今天下午舉辦愛心園遊會，晚間舉辦平安晚會，因19日發生張文隨機傷人案，現場部署多名員警荷槍實彈戒備，但不影響現場濃厚的耶誕氣氛，吸引大批民眾參與。

新北市長侯友宜今晚率市府團隊與各教會牧長、百人詩班向萬名遊客報佳音，為城市送暖，與現場民眾一起唱和「普世歡騰」、「平安夜」、「是為了愛」等耶誕詩歌，嘹亮歌聲響遍耶誕城，傳遞愛與祝福。

侯友宜表示，每年平安夜都希望大家能平安，今天舉辦平安晚會，適逢冬至及天赦日，希望大家都能轉運，每個人都能圓圓滿滿、平平安安，冬至福至，祈求國家平安，大家都能安居樂業。

新北市民政局長林耀長表示，今天安排數百名以上市府員工及警力，維護現場秩序，教會也派人加強場內秩序維護與即時通報應變，為避免引發民眾不當聯想和驚慌，舞台上原規劃乾冰、噴煙等效果也一併取消，希望讓民眾能安心歡渡耶誕佳節。（編輯：管中維）1141221