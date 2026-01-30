新北平溪天燈節20呎主燈板橋亮相

二○二六平溪天燈節巨型馬年二十呎天燈主燈首登板橋強先亮相。（記者蘇春瑛攝）

▲二○二六平溪天燈節巨型馬年二十呎天燈主燈首登板橋強先亮相。（記者蘇春瑛攝）

二○二六新北市平溪天燈節昨（卅）日，首次將三盞二十呎馬年造型天燈移師板橋市民廣場亮相，新北市長侯友宜與代言人極地超馬運動員陳彥博共同揭幕，象徵「馬驫奔騰，邁向成功」，巨型福馬天燈象徵財富、福氣與大吉大利。

侯友宜表示，平溪天燈節是新北驕傲與全球矚目的文化盛典，今年以「馬驫奔騰，邁向成功」、「龍馬精神，活力新北」為主軸，結合光雕秀與五盞造型主燈，百盞齊飛打造震撼祈福。三月三日十分場更將推出二盞「龍馬」神獸主燈升空，展現活力新北。

新北觀旅局表示，二月廿七日平溪場共九波施放，每波百盞天燈；三月三日十分場有九波，每波一百五十盞齊飛。免費施放券於當日上午十時三十分現場發放，並開放網路預約，參與者可獲贈小禮物。串場節目包括方季惟、于冠華、AcQUA源少年等藝人演出，有光雕投影秀營造祈福氛圍。今年更加入AR擴增實境、天燈濾鏡與心理測驗互動，與青創團隊合作推出繪馬祈福卡，增添數位驚喜。

文化體驗推出六九九元在地小旅行，帶領遊客深度探索平溪人文與自然景點，DIY手作、紀念品及商圈優惠券。此外，觀旅局與新北山岳協會三月八日將舉辦淨山活動，臺鐵平溪線今（三十一）日將復駛，更便利國內外旅客前往平溪放天燈。