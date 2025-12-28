新北平溪106市道72K邊坡坍塌、巨石堵路中間 最快下午3時搶通

新北市平溪區106市道約72K路段處，今日凌晨1時47分邊坡坍方，有巨大落石，雙線中斷人車無法通行。翻攝自新北市平溪區公所臉書



昨日深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，新北市平溪區106市道約72K路段處疑似受到地震影響，今日（12/28）凌晨1時47分發生邊坡坍方，有巨大落石，目前雙線中斷，人車均無法通行。初步了解坍方時無人車經過，現場無人車受困，預計最快今日下午3時起恢復單線通車。

平溪區公所指出，委外開口契約廠商人員與機具，於今日凌晨4時15分抵達現場，由於坍方面積過大及巨石，評估無法立即清理，於是增調大型機具於6時25分進場，並開始清理坍方落石，所幸現場無人車受困。新北市警察局瑞芳警分局也於106線70K（平溪端）及106線74.5K（瑞芳端）2處設立管制點，持續管制交通。

廣告 廣告

平溪區長李天民表示，現場已有3台大型怪手進駐加快清理速度，希望能趕在下午3時前恢復單線通行，平溪端用路人可改行駛基福公路往返瑞芳、基隆。另原先疏運平溪到瑞芳間的基隆客運846線公車，目前暫時停駛，提醒民眾如有搭車需求，務必於出門前洽詢基隆客運瑞芳站（02）2497-2055。

更多太報報導

無視宜蘭強震狂搖 水豚超淡定反應笑翻網友：根本台灣人

宜蘭外海7.0強震後餘震較少 氣象署：屬隱沒帶型地震

睡覺時發生地震怎麼辦？消防署曝保命5步驟：別急著下床