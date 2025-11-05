新北年底煙火秀擴大舉辦憂交通亂象 議員籲八里端加強停車量能

〔記者黃子暘／新北報導〕銜接新北市淡水、八里區的淡江大橋預計明年5月通車，市府規劃年底煙火擴大辦理，淡水、八里都會有表演節目登場。市議員陳家琪今(5)日在市政總質詢中指出，往年煙火秀交通亂象讓地方相當頭疼，甚至有遊客乾脆把車停在馬路上，緊急情況將影響救災，盼市府將廖添丁廟、龜馬山周邊閒置地規劃為臨時性停車場和接駁站，比照大型活動規劃交通維持計畫。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時均承諾妥適規劃，也將邀集八里區公所討論擴大停車空間。

陳家琪指出，新北年底煙火秀吸引大批遊客湧入淡水、八里左岸，盛事帶來的交通亂象讓地方頭疼，市府交維規劃不足，很多遊客乾脆把車停在路上，馬路變成大型停車場、也會卡住救護車進出，八里不如淡水有捷運可搭，進出此處的遊客多為自駕，不能希望遊客來玩又不準備停車場，還衍生地方民怨，有失活動美意。

陳家琪說，距離年底還有些時日，呼籲市府相關局處善用廖添丁廟周邊、龜馬山下養護工程處管理的用地，建置臨時停車場與接駁站，明確規劃動線，讓遊客、居民都開心。

侯友宜表示，今年煙火會擴大舉辦，淡水、八里均有節目演出，預計有更多人潮湧入八里，責成相關局處組成專案小組，不只是針對煙火本身，對於交通更要妥善規劃，請相關單位研究停車場使用，不要讓壅塞再現。

鍾鳴時指出，將邀請八里區公所一起研究停車計畫，包含議員建議的用地在內，如不影響進出等，交通局會盡量擴大安排停車空間。

新北市長侯友宜承諾妥適規劃煙火秀交通，也將邀集八里區公所討論擴大停車空間。(記者黃子暘攝)

