社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

新的一年即將到來，您想好要去哪跨年了嗎？新北市年度最盛大的跨年活動「閃耀新北－1314跨河煙火」，將在12月31日20點26分，施放超過3萬5千發，長達13分14秒的煙火。今年以"淡江大橋"為核心，首度在淡水、八里打造雙舞台，邀請來自台、日、韓多組藝人輪番開唱，要嗨翻整個跨年夜。

按下按鈕，正式宣布，今年新北年度大事，跨年煙火即將登場！

五彩繽紛、絢爛奪目，這次的煙火邀請來自法國，有"世界地標煙火首選"之稱的團隊操刀設計，在淡江大橋兩側施放，超過3萬5千發，是歷年來最多。

廣告 廣告





新北年度最大跨年煙火秀 台日韓多組藝人將輪番開唱

新北年度最大跨年煙火秀 台日韓多組藝人將輪番開唱。（圖／民視新聞）





不只煙火超精彩，還有超強藝人卡司，包括金曲歌王蕭煌奇、動力火車、梁文音等，來自台、日、韓多組藝人輪番上陣開唱，要嗨翻整個跨年夜。





新北年度最大跨年煙火秀 台日韓多組藝人將輪番開唱

新北年度最大跨年煙火秀 台日韓多組藝人將輪番開唱。（圖／民視新聞）





「閃耀新北－1314跨河煙火」，將在12月31日20點26分，施放長達13分14秒煙火，由於明年"淡江大橋"即將通車，今年更首度以淡江大橋為核心，在淡水、八里打造雙舞台、雙主場，也是全台唯一跨河慶典，給觀眾雙倍精彩

新北淡水河岸煙火，一同陪伴大家，迎接嶄新的一年。





原文出處：新北年度最大跨年煙火秀 台日韓多組藝人將輪番開唱

更多民視新聞報導

整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫

板橋餐廳氣爆 女子曝上廁所躲劫嘆「若早一點我就不在了…」

板橋氣爆5路人遭波及 侯友宜勘災：傷者皆已出院、鄰損依法求償

