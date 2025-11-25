新北年砸3億 維護2663公里汙水管線

新北市擁有超過2663公里的汙水地下管網，服務超過126萬戶，堪稱城市的超級「隱形工程」。為確保管線持續穩定運作，新北市水利局每年投入近3億元辦理系統化維護管理，透過巡檢與修復機制，不僅能減少汙水回堵，更能降低道路塌陷風險，全力打造最安全的城市基礎設施環境。

水利局長宋德仁表示，目前新北市汙水管線服務超過126萬戶，是城市運作重要的基礎建設，穩定性至關重要。為提升設施效能，透過專業的「預防機制」，對人孔及管線巡查、預防檢視及異常修繕等作業，維持管線正常運作。

宋德仁指出，對於使用達10年的老舊汙水管線，市府採取CCTV檢視車或CCTV搭配聲納船等高科技儀器精準檢視內部。依據管徑大小、管內水量等條件，全面鎖定管線狀況，一旦發現腐蝕、破損等異常，即時啟動「區段整建」、「明挖換管」等高效工法修復，以落實「精準維護、高效修復」，確保2663公里管網維持最佳狀態，並延長使用壽命。

根據統計，自民國113年及114年截至9月，水利局共完成211.7公里內部檢視，其中8.57公里的汙水管段已辦理「區段整建」並修復完成。透過持續巡檢與維護，不僅能減少汙水回堵，更能降低道路塌陷風險，維護民眾行車安全，讓新北市民的生活環境更安心、更舒適。

水利局提醒，近期CCTV檢視與區段整建作業將於三重、蘆洲、新莊、板橋、新店等地施作，作業期間須占用道路，可能造成短暫交通影響，民眾須配合現場指引。另勿將廚餘、油脂、衛生棉等雜物丟入馬桶或水槽，避免造成管線堵塞與汙水外溢，影響環境與增加公共維護成本。

此外，新北市汙水自行納管戶數已突破25萬戶大關，達到25萬2970戶；用戶接管普及率70.83％，總接管戶數逾126萬戶，全國第一。當家裡汙水接到公共管線後，傳統化糞池無須再抽肥，可減少臭味和蚊蟲，代表住家環境更衛生、更乾淨，並實質改善周邊河川水質。