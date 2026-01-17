新北年終大掃除石門起跑 大型家具清運只到2／6

環保志義工清除積水容器。（圖／新北市環保局）

農曆新年前大掃除是台灣人獨有的「年度reset」，新北市環保17日在石門區公所前廣場舉辦「年終大掃除」起跑活動，由環保局長程大維、石門區長吳家兆及在地9位里長、志義工共同響應「相揪厝邊，作伙乾淨」，以實際行動整理環境，迎接更亮、更乾淨的新年。

環保局長程大維表示，里長與志義工是環境維護的第一線守護者，從日常巡查、道路清潔、資源回收、汙染通報、登革熱防治到環境教育宣導，無不親力親為。目前新北市已有超過7成的里訂定每周或每2周固定打掃的「環境清潔日」。

廣告 廣告

程大維說，推動超過10年的「里環境認證」已建立深厚的夥伴關係，去年更有805個里參與，參與率高達78％，創下歷年新高，代表「環境要好，靠的是夥伴的力量」已成為市民的共識，透過基層扎根，讓城市各個角落愈掃愈乾淨。

環保局提醒，年終大掃除應採取「內外兼顧」的策略，不僅要做好居家室內整理，戶外環境也同樣重要。戶外部分可加強清掃住家周邊道路、後巷整潔、清除積水容器與整理閒置物品，降低環境髒亂及病媒孳生風險。

室內部分，建議優先選用具「環保標章」的清潔劑，不僅兼顧清潔效果，更能友善環境。清潔作業時，也要留意自身安全防護，如配戴口罩、手套，避免呼吸道或皮膚直接接觸灰塵與髒汙，並保持室內通風；避免不同類型清潔劑混用，依產品標示正確使用，以確保安全。

此外，年終清理務必落實垃圾分類，依規定分為一般垃圾、廚餘及資源回收3類交付。廚餘請先瀝乾水分再交由循線垃圾車廚餘桶清運。如需於年前清運大型家具者，請於2月6日前向所在地清潔隊預約登記；2月7日至16日期間登記者，則僅受理年後清運預約服務。

更多中時新聞網報導

陳永樂：飛輪效應黏住粉絲

啦啦隊女神林沁發片 感動好友相挺

經典賽》柯蕭為國復出 日本隊追加11人