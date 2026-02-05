新北年終大掃除！落實「防鼠三原則」：斷糧、斷路、斷居住

清潔隊員於市場周遭側溝清淤，維護環境整潔與水溝暢通。（圖／新北市環保局）

環保局加強餐廳稽查。（圖／新北市環保局）

農曆春節將至，新北市自今年1月17日起全面啟動「相揪厝邊，作伙拚乾淨」年終大掃除行動，號召民眾一同整理居家內外環境。環保局特別提醒，打掃不僅要「除舊布新」，更要同步落實「防鼠三原則」（斷糧、斷路、斷居住），另環保局同時將加強稽查高風險場域，並與市場處聯手杜絕鼠害，從源頭確保環境整潔。

環保局長程大維表示，環境整潔是防治鼠害的關鍵，環保局將加強餐廳、小吃店等高風險場域稽查，避免食物殘渣及油脂排入水溝，成為老鼠覓食熱點。若發現環境髒亂，將依《廢棄物清理法》要求土地或建物所有人限期改善，逾期未改善者依法告發處分。

市場處長李長奎指出，傳統市場充斥各式各樣食物與食材，為防鼠重點區域。目前已要求各市場管理單位及攤商落實「收攤即清、廚餘不落地、不排入側溝」原則，並加強自主環境維護。若有老鼠蹤跡亦會於適當位置投放殺鼠劑，以解決鼠害問題。

環保局進一步說明，民眾只要掌握「防鼠三原則」，能有效降低鼠害風險。斷糧（不讓鼠吃），食物、廚餘務必密封，垃圾即時交付；斷路（不讓鼠來），門縫、牆角孔洞加裝防鼠條或封補，阻斷老鼠入侵路線；斷居住（不讓鼠住），清除陽台、後巷及室內外雜物，減少老鼠藏匿空間，保持環境乾淨明亮。

此外，民眾若於居家或社區發現老鼠蹤跡，可視情況使用殺鼠劑，並掌握「靠牆放、多點少量、持續觀察」三大原則。殺鼠劑選擇放置於牆角、老鼠出入口或有鼠尿、鼠糞痕跡處；每處放1至2小塊，避免集中投放；若未被食用可調整位置，吃完要立即補充。

環保局提醒，家中如有嬰幼兒或寵物，務必使用鼠餌盒或紙板於隱蔽處，避免誤食；投放時應配戴手套避免觸風險，且需先清除周邊食物，提高老鼠取食意願。另處理鼠屍時應配戴口罩與手套，先以1：9稀釋漂白水噴灑消毒，再裝入塑膠袋密封，以一般垃圾交付清運。

