新北年薪百萬內青年最愛買哪區？永慶房產集團曝淡水房價親民最熱門
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
近年來房價明顯上漲，而薪資漲幅遠不及房價飆升速度，究竟新北年薪百萬元內的青年族群最愛買哪裡？永慶房產集團統計聯徵中心與實價登錄的數據，盤點新北市年薪百萬內的40歲以下青年所青睞的前十大購屋熱區，發現淡水區以1,333戶的貸款戶數最受歡迎，平均單價也是榜上最親民的一區。板橋、三重及土城區也備受喜愛，皆有超過千戶的申貸量。
從聯徵中心2024Q3-2025Q2的貸款數據來看，淡水區以1,333戶奪冠，平均購屋總價（鑑估值）為1,108萬元，平均單價為每坪30.2萬元，是新北前十大青年購屋熱區中，房價最親民實惠的一區。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，雙北市中心的房價高昂，讓不少購屋族群往相對平價的蛋白區尋屋，而淡水區因位處大台北地區的蛋白區，房價相對低廉，對於荷包不深的青年首購、小資族群來說，可以說是相當吸睛，購屋負擔也不會那麼重。至於淡水常被討論的交通方面，當地本就有捷運和輕軌行經，未來若淡江大橋和淡北快速道路能順利開通，及輕軌藍海線第二期完工後，對於當地的交通會是很大的加分，機能也將更為健全。
板橋區近一年來也有1,262戶的貸款戶數，排行第二。陳金萍表示，板橋區不僅是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重鎮，挾著這些優勢，也獲得不少青年族群的青睞。距離北市僅一橋之隔，也可藉由捷運板南線快速抵達北市核心、蛋黃區域，儘管近一年當地每坪均價已突破6字頭，仍受到許多青年通勤族的喜愛。
同樣與北市一橋之隔的三重區，陳金萍分析，當地因鄰近台北市蛋黃區，交通方面有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運行經，生活機能也相當便利，房價又相較於台北市親民，也成為許多青年族群的購屋選擇之一。數據顯示，近一年新北年薪百萬元內的青年購屋貸款為1,205戶，每坪均價為53萬元。
陳金萍補充，綜觀新北年薪百萬內的青年購屋版圖可以發現，青年購屋族群仍偏好選擇生活機能完整、交通機能完備且有豐富就業機會的行政區。再加上青年族群因購屋預算相對有限，因此房屋總價較低廉、小宅產品多的行政區，較容易吸引青年購屋族群的遷入。
前10月六都交易量創有紀錄以來第四低 永慶：年底前有望維持穩健格局
