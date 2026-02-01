新北年貨市集千元好物一元起標 滿額抽萬元年菜

新北年貨市集商圈店家觀光工廠推出多款應景年節商品。（圖：新北經發局提供）

迎接金馬年，新北經發局本週末兩天（三十一日至二月一日），在中和四號公園國立臺灣圖書館舉辦「新北年貨市集」，每日十一時至十九時。集結四十家業者展售年貨、伴手禮與美食，消費滿三百元即可抽紅包，獎品包含萬元年菜組、市集好物及特色伴手禮。另有年貨拍賣會，龍蝦、鮑魚、烏魚子等市價千元商品皆一元起標。

新北經發局長盛筱蓉指出，今年結合商圈、市場及場館，推出「新北超有料金馬舞好康」系列活動，包含商圈券、年貨市集、飯店與觀光工廠優惠，期望帶動人潮促進地方經濟。市集商品多樣，包括馬年米餅禮盒、平安吉祥貝果禮盒、手工紅包袋及烏魚子等。每日最大獎為福容飯店福隆店「駿馬報喜萬元年菜組」，內含德意金脆豬腳盤、雙蔘烏骨雞湯等佳餚。拍賣會每日四場，每場限額五十人，民眾可於十二時至服務台報名。

此外，現場完成「我的新北市」ＡＰＰ會員註冊出示身分證件，即可領取一百元新北幣優惠券（數量有限）。春節期間，飯店、賣場及觀光工廠亦推出多項優惠，詳情可至新市政府經發局官網查詢。