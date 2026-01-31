新北年貨市集熱鬧登場 千元年貨一元起標滿額抽萬元年菜





迎接2026金馬年，新北市1月31日、2月1日每日上午11點到晚上7點，於中和四號公園內的國立臺灣圖書館舉辦「2026新北年貨市集」。現場集結年貨、伴手禮與節慶美食共40家業者展售，消費滿300元即可參加抽紅包活動，紅包好禮包含萬元年菜組、市集好物、新北特色伴手禮等，還有年貨拍賣會，龍蝦、鮑魚及烏魚子等市價千元年貨通通1元起標，另外創意斗方讓大家DIY春聯等年節活動，要讓民眾在新北感受到滿滿年味。

經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有多元豐富的產業與在地物產，今年結合商圈、市場及新北各大場館，共同推出「新北超有料 金馬舞好康」系列活動，自年初起率先攜手19個商圈推出新北商圈券，接著新北年貨市集推出超值年菜，讓民眾過個好年。

另串聯公有市場、飯店及觀光工廠，一路到春節期間提供多項優惠內容，集結新北各產業端出滿滿好康，誠摯邀請民眾於春節期間到新北走春、享優惠。也期盼藉由活動帶動人潮，將消費動能擴散至周邊商圈與店家，促進地方經濟發展，讓更多在地業者共同受惠。

年貨市集包含新北嚴選、商圈店家、觀光工廠等業者，推出多款應景年節商品，包括適合作為伴手禮的馬年米餅禮盒及平安吉祥貝果禮盒、應景的手工布製紅包袋、過年必備烏魚子等。於市集累積消費滿300元，即可至大會服務台參加限量「滿額抽紅包」活動，獎品包含市集買菜金、市集好物、冠軍蛋黃酥禮盒等好禮，每日最大獎為福容飯店福隆店的「駿馬報喜萬元年菜組」，裡面包含德意金脆豬腳盤、雙蔘烏骨雞湯等美味佳餚，讓大家不只可以辦年貨，還有機會為圍爐加菜。

備受關注的「年貨拍賣會」，活動期間每日4場次，每場次販售25組過年必備生鮮，嚴選自永安公有零售市場榮獲5星樂活名攤的源川水產、泰山公有零售市場的4星樂活名攤的艾力飛魚坊及新莊第一公有零售市場3星樂活名攤魚之鄉，有龍蝦、正鮑魚、白鯧、日本北海道生食級3S熟凍干貝以及8兩烏魚子等價值超過千元商品，皆1元起標，每日中午12點於大會服務台報名，每場限額50人，並提醒報名成功的民眾於每場次前30分鐘到服務台領取號碼牌參加拍賣會，就有機會成為一馬當「鮮」的得標者，把最新鮮、最超值的年菜帶回家。

此外，現場還有創意斗方DIY的活動，可以到DIY體驗區免費領取限定版斗方，並可在現場親手寫下對馬年的新春期許，打造專屬自己的馬年春聯；另活動串聯新北幣活動，凡完成「我的新北市」app會員註冊，並於新北幣服務台排隊出示本人身分證件，即可領取100元新北幣優惠券，可於活動市集攤商使用，數量有限兌完為止。

經發局說，即日起至春節假期，各大賣場、飯店及觀光工廠也推出多項優惠好康，如福容大飯店推出「戀戀淡水」三天兩夜住房專案、宏匯廣場推出折扣優惠、聖瑪莉丹麥麵包莊園入園即可抽紅包等新春優惠活動，相關資訊可至經發局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/Api/FactoryTravel/Index）查詢，來到新北感受熱鬧年節氣氛，一同開心過好年。



