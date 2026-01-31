新北年貨市集 千元年菜1元起標

「新北年貨市集」1月31日在中和四號公園內國立台灣圖書館前廣場登場。（高鈞麟攝）

迎接丙午馬年，「新北年貨市集」1月31日在中和四號公園內國立台灣圖書館前廣場登場，現場集結年貨、伴手禮與節慶美食共40家業者一同展售，最讓民眾感到興奮的是年貨拍賣會，龍蝦、鮑魚及烏魚子等市價千元年貨全部1元起標，消費滿300元還可抽紅包，另有創意斗方讓大家DIY春聯等年節活動，民眾感受到滿滿年味。

年貨市集包含新北嚴選、商圈店家、觀光工廠等業者，推出馬年米餅禮盒、貝果禮盒、手工布製紅包袋等多款應景年節商品。最受關注的「年貨拍賣會」，活動期間每日4場次，每場次販售25組價值超過千元龍蝦、正鮑魚、白鯧、北海道生食級3S熟凍干貝及烏魚子等過年必備生鮮，全部1元起標，讓民眾把最新鮮、最超值的年菜帶回家。

經發局長盛筱蓉表示，新北市擁有多元豐富的產業與在地物產，今年結合商圈、市場及新北各大場館，共同推出「新北超有料 金馬舞好康」系列活動，自年初起率先攜手19個商圈推出新北商圈券，接著新北年貨市集推出超值年菜，讓民眾過個好年。

盛筱蓉說，接續串聯公有市場、飯店及觀光工廠，一路到春節期間提供多項優惠內容，集結新北各產業端出優惠。期盼藉由活動帶動人潮，將消費動能擴散至周邊商圈與店家，促進地方經濟發展。

經發局表示，於市集累積消費滿300元，即可參加限量「滿額抽紅包」活動，每日最大獎為五星級飯店年菜組，裡面有德意金脆豬腳盤、雙蔘烏骨雞湯等美味佳餚。現場還有創意斗方DIY的活動，民眾可親手寫下對馬年的新春期許，打造專屬自己的馬年春聯。