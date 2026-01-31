新北年貨市集 千元年貨1元起標

新北市府經發局在中和四號公園內國立台灣圖書館前舉辦「二０二六新北年貨市集」昨日熱鬧登場。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市經發局三十一日、二月一日上午十一時到晚間七時，在中和四號公園內國立台灣圖書館前舉辦「二０二六新北年貨市集」；現場集結年貨、伴手禮與節慶美食共四十個攤位，吸引許多民眾前往採買。消費滿三百元即可參加抽紅包，好禮有萬元年菜組、市集好物、新北特色伴手禮等。現場還有年貨拍賣會，龍蝦、鮑魚及烏魚子等市價千元年貨一元起標。

新北市經發局長盛筱蓉到年貨市集發放「馬祥厚運」福袋。（記者吳瀛洲攝）

經發局長盛筱蓉表示，這次年貨市集結合新北商圈、市場及各大場館，共同推出「新北超有料、金馬舞好康」系列活動，年初率先攜手十九個商圈推出新北商圈券，接著新北年貨市集推出超值年菜，集結新北各產業端出滿滿好康，一路到春節期間提供多項優惠，邀請民眾於春節期間到新北走春、享優惠。

廣告 廣告

經發局表示，年貨市集推出多款應景年節商品，包括馬年米餅禮盒及平安吉祥貝果禮盒、手工布製紅包袋、烏魚子等，累積消費滿三百元即可至大會服務台參加限量「滿額抽紅包」，獎品有市集買菜金、市集好物、冠軍蛋黃酥禮盒等，每日最大獎為福容飯店福隆店「駿馬報喜萬元年菜組」，內含德意金脆豬腳盤、雙蔘烏骨雞湯等。

「年貨拍賣會」兩天各四場次，每場次販售二十五組過年必備生鮮，有龍蝦、正鮑魚、白鯧、日本北海道生食級３Ｓ熟凍干貝及八兩烏魚子等價值超過千元商品，皆一元起標。歡迎民眾於活動期間每日中午十二時於大會服務台報名，每場限額五十人，報名成功的民眾於每場次前三十分鐘到服務台領取號碼牌參加拍賣會。