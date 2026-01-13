「新北年貨抽檢」菠菜農藥超標3倍 巴西蘑菇驗出禁藥

新北市衛生局針對春節應景食品進行抽驗，從200件產品中驗出2件農藥殘留不合格，分別為巴西蘑菇檢出不得檢出的保加扶農藥，以及菠菜的芬普尼及其代謝物總量超標3倍。衛生局已要求販售店家立即下架回收，並移請來源地衛生局依法開罰，最高可處2億元罰鍰。

新北市衛生局抽驗市售春節應景食品與網售冷凍年菜共抽驗200餘件，發現其中兩間商店販售的「巴西蘑菇」含有劇毒農藥加保扶、「菠菜」則含有芬普尼，已命其下架。（圖／新北市衛生局提供）

衛生局副局長馬景野表示，此次抽檢涵蓋生鮮蔬果及蕈菇、禽畜肉品、水產品、加工食品、糖果零食、醃製蔬菜及網購冷凍年菜禮盒等多項類別，檢驗項目包含農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等。違規的巴西蘑菇被檢出含保加扶0.07 ppm，而該農藥在此類產品中屬於不得檢出項目。

食品藥物管理科長楊舒秦說明，菠菜檢出芬普尼0.001 ppm及芬普尼代謝物0.002 ppm，總計0.003 ppm，超出法定標準0.001 ppm。不合格的巴西蘑菇抽驗地點位於烏來老街，產品來源為台北市業者，另一件農藥超標的菠菜則在遠百板橋南雅分公司愛買超市販售。

為協助民眾自主檢測年貨品質，衛生局即日起在各區衛生所免費發放二氧化硫、過氧化氫等簡易試劑。民眾只需在食品中加入單一檢驗試劑，觀察顏色變化，即可推估食品是否有違法添加物。

此次抽檢涵蓋生鮮蔬果及蕈菇、禽畜肉品、水產品、醃製蔬菜及網購冷凍年菜禮盒等多項類別，檢驗項目包含農藥殘留、重金屬、動物用藥殘留等。（圖／新北市衛生局）

衛生局提醒，二氧化硫常被用於脫水蔬菜、乾貨等食材以防止變色，但應避免過量添加或食用。過氧化氫俗稱雙氧水，雖具殺菌作用，但在最終產品中不得殘留，且不得用於魚丸、麵腸、麵製品、豆製品等食品。皂黃、二甲基黃、二乙基黃為工業色素，依規定不得添加於食品中。

衛生局呼籲民眾選購蔬菜水果時，應優先選擇當季盛產蔬果，食用前先以清水浸泡數分鐘後再以流動水沖洗，有助去除殘留農藥。針對違規產品，可對源頭依食品安全衛生管理法規定處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

