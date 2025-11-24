新北幼兒公托量全國之冠 侯友宜表揚255位專業托育人員

248251124a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市長侯友宜昨（23）日表示，托育人員專業細心的照顧，讓新北市的孩子獲得最好照護，雙薪家庭得以無後顧之憂地在職場貢獻。市府昨日舉辦「114年嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，共計255位專業人士與177家優質托育服務單位獲獎。

侯友宜誠摯感謝所有托育人員長期的付出，並指出孩子的照顧工作極具挑戰。家長與長輩的關切與期待都需要托育人員以專業耐心溝通，他十分理解大家的辛勞，因此透過此次大會給予實質肯定。

廣告 廣告

248251124a04

侯友宜說，自99年擔任副市長起便推動公共托育服務，至今已拓展至127家公托中心，居家托育人員成長至5,487位。目前家外送托率達45%，高於OECD平均36%，新北服務量能穩居全國之冠。

此次表揚優質托育單位，是為肯定努力投入工作的夥伴。侯友宜強調，未來市府將持續提升托育環境，讓新北孩子能在安全、快樂、平安的環境中成長，為市民提供更安心的育兒支持。

社會局補充，今（114）年共有193家托嬰機構參與評鑑，透過評鑑歷程可檢視托育服務的各項內容，逐步提升托嬰機構托育品質。市府期盼藉由公開表揚與獎勵，帶動整體托育服務的正向發展。

照片來源：新北市政府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

「星動盃」匹克球公益賽登場 侯友宜攜手名人募款援花蓮

板橋垃圾廠用地轉型變更 開闢6.59公頃公設興建580戶社宅

【文章轉載請註明出處】