新北幼兒園不當對待幼生 2教保員勒令停職

（中央社記者曹亞沿、黃旭昇新北30日電）新北一間私立幼兒園日前遭家長指控不當對待幼生，以情緒性語言責罵，錄音也聽到疑似體罰聲音。新北市長侯友宜今天表示，經調查2名教保員構成不當對待，已勒令停職。

民進黨籍新北市議員陳乃瑜日前揭露，新北一間私立幼兒園爆出疑似不當對待。家長指控幼兒園老師對幼童長期以情緒性言語責罵、甚至疑似動手。家長在孩子的書包裡放錄音筆蒐證，從音檔中可明顯聽到疑似體罰聲音。教育局當時表示，若查證屬實將嚴懲不貸。

廣告 廣告

陳乃瑜今天在市政總質詢時關心調查進度。侯友宜說，接獲此案後，教育局第一時間成立專案小組，目前已完成蒐證，今天結案，認定許姓、吳姓2名教保員構成不當對待，已勒令2人停職並禁止接觸幼生。

教育局說明，後續調查報告提送不適任人員認定委員會審議，依法最重可處60萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱，列管1年至4年或終身不得任職，絕不寬貸。

陳乃瑜指出，園方甚至在得知有錄音檔後，去搜小朋友的書包，行為已侵犯人權、違反刑法非法搜查罪。

侯友宜表示，若行為屬實，園方行徑太離譜。教育局長張明文則表示，依現行法令不能搜書包，因今天才得知消息，一定併案調查。

陳乃瑜再揭露，這間幼兒園並非第一次有不當管教事件，之前就有過類似案例。根據社群貼文，家長發現小朋友臉頰受傷等情事。陳乃瑜說，雖最後因查無實證不起訴，但在現今幼托無監視器的情況下，「要如何有實證可查？」呼籲新北公私立幼兒園、托嬰中心全面裝設監管雲。

教育局說明，針對所指舊案，教育局去年12月啟動調查，今年2月認定不構成違法事件，6月新北地檢署偵查終結不起訴處分。後續將持續安排不定期稽查，如經查有違法情事將依法裁處。（編輯：龍柏安）1141030