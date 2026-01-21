新北幼兒園懲罰孩子「脫褲裸下身擦地」！當事家長淚訴：園方湮滅證據還想和解

民眾黨今天（21日）舉行記者會，揭露一間位於新北市鶯歌區的幼兒園去年發生一起幼兒不當管教案。（圖／李智為攝）

民眾黨今天（21日）舉行記者會，揭露一間位於新北市鶯歌區的幼兒園去年發生一起幼兒不當管教案。受害孩童家長在會中淚訴，自己就讀小班的3歲幼童被老師懲罰，在全班面前脫褲裸下半身擦地，造成孩子心理嚴重創傷。家長雖在第一時間向園方查證、並向教育局舉發，但園方一度湮滅影像證據，更試圖私下和解，教育局受理後，卻得出小孩傷害尚輕，當事老師「加強教育」的裁決。

民眾黨團今天上午舉行記者會，有受害孩童家長在會中控訴，自己3歲的孩子在新北鶯歌幼兒園就讀小班，去年9月初，孩子多次回家後全身衣服被替換，她發現問後孩子才說因不小心打翻水，被老師要求脫衣擦水。她察覺異狀詢問校方，對方稱只是想提醒孩子，喝水不要玩鬧，可能方法錯了。

廣告 廣告

「但我的孩子又陸續跟我說，助教請他在全班面前脫衣服，連內褲都拿來擦水，我當下覺得太驚嚇了！」家長立刻跟學校要求查看監視器畫面，直到向教育局檢舉後，校方一開始稱監視器畫面被覆蓋，只提供手機翻拍48秒畫面，試圖湮滅證據，校方後來才私下派人接觸，提供一段長達4分鐘的完整影像，希望達成和解。

校方一開始稱監視器畫面被覆蓋，只提供手機翻拍48秒且經過裁切的畫面，試圖湮滅證據，校方後來才私下派人接觸，提供一段長達4分鐘的完整影像，希望達成和解。（圖／民眾黨提供））

當事家長在會中淚訴，事發後孩子晚上都會做惡夢，半夜還會驚醒、嚇到尿褲子，她也帶孩子去看兒童心理醫生。但他們從去年10月等到今年1月，教育局最後竟完全聽信老師和校方的說詞，僅得出小孩傷害尚輕，當事老師「加強教育」的裁決，讓她非常震驚和心痛。

受害孩童家長在會中淚訴，自己就讀小班的3歲幼童被老師懲罰，在全班面前脫褲裸下半身擦地，讓孩子晚上都會做惡夢驚醒。（圖／李智為攝）

民眾黨團總召黃國昌表示，「我看了影片之後感到非常憤怒、震驚」，教育局放任幼兒園湮滅證據，委員會只顧認定、不顧家長，在調查報告中把對孩子的「羞辱」說成是在幫忙「換衣服」，根本睜一眼閉一眼。

接獲陳情的民眾黨新北市議員陳世軒也表示，新北教育局處理的SOP，理應保護當事家長，但事發後園方覆蓋影像、試圖湮滅證據，家長好不容易拿到證據後，教育局還要求家長自行分類影像，讓家長被迫一次次看孩子被不當對待的畫面，造成二次傷害。

新北市教育局則強調，教育局接獲陳情後，隔天立即到幼兒園稽查蒐證，經查證，教保人員要求幼兒自行更換衣物並擦拭地面，已逾越合理照顧與管教範圍，不當對待成立，2名涉案人員已離職，目前未於新北市教保服務機構任職，並合併重罰幼兒園16萬2千元並公告列管，絕不寬貸。



回到原文

更多鏡報報導

4歲幼兒體內竟有96種「有毒化學物質」 乳液、玩具都中標！醫：別碰3物品

3歲女童哭鬧不想去幼兒園！竟是被4名老師「打耳光、拉頭撞牆」輪流虐待

幼兒園女園長「塞7童進轎車」失控墜池 1大7小全喪命

我有兩個老公！24歲正妹「交往雙胞胎」爆紅 3人行甜蜜日常全公開