新北幼兒園爆不當管教...網帶風向稱「蘇巧慧視而不見」遭狂酸：侯友宜在幹嘛、現任市長是蘇？

新北市鶯歌區幼兒園發生幼兒遭老師要求脫褲擦水事件，後續涉案老師離職，對幼兒園開罰16萬多元，不過，民眾黨立委黃國昌昨日對此召開記者會，今（22）日隨即有網友在批踢踢發文帶風向稱「蘇巧慧對選區幼兒園性羞辱兒童視而不見」，立刻引發其他網友批評「墊高黃國昌順便攻擊蘇巧慧」、「侯友宜是死了？」、「新北現任市長是蘇巧慧？」

鶯歌區幼兒園日前發生幼兒打翻水杯，遭老師要求裸露下半身拿自己褲子擦水一事，後續園方不提供完整監視器畫面，涉案兩名老師也未被懲處。

新北教育局昨日表示，該案經調查確實不當管教傷害尊嚴；因規避調查還超額收費，遭合併重罰新台幣16萬2000元。2名涉案人員已於去年10月中旬陸續離職，目前並沒有在新北市教保服務機構任職，因為涉案情節輕微，依法只需接受在職教育課程研習，精進正向管教能力，故並未處罰。

不過，有網友今日在批踢踢「政黑版」發文表示，蘇巧慧對選區幼兒園性羞辱兒童視而不見，鶯歌幼兒園要兒童當眾脫外內褲擦地上的水，只有黃國昌出來開記者會為孩子討公道，結果選區在鶯歌樹林的冷血蘇巧慧還在裝死。

不過，該篇貼文下面隨即遭一票網友留言開噴「侯友宜是死了？」、「墊高黃國昌 順便攻擊蘇巧慧 這樣嗎」、「新北市沒有市長 副市長了？」、「新北現任市長是蘇巧慧？」、「民調不是贏很多??怕成這樣~~很抖喔」。

（圖片來源：蘇巧慧、侯友宜臉書、批踢踢）

