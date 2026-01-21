新北幼兒園霸凌案爆監視器造假 3歲童全裸擦地完整版4分鐘遭隱匿

台灣民眾黨立委黃國昌與新北市議員陳世軒今(21)日召開記者會,揭露新北市鶯歌區一所私立幼兒園霸凌案的真相。該案發生於去年9月,一名3歲幼童在園內遭不當對待,衣服被助教強制脫除、裸著下半身在全班面前擦地,導致孩子出現嚴重心理創傷,半夜驚恐哭喊「不要」。

↑（圖片由民眾黨團提供） 黃國昌指出,監視器畫面呈現兩個版本的巨大差異。幼兒園提供的48秒版本經過剪輯,僅顯示教室一角、孩子與同學互動,刻意迴避班導與助教位置、脫衣指責過程、成人旁觀等關鍵畫面。但家長取得的4分鐘完整版本卻清楚顯示,助教站在孩子面前用手比劃後,孩子開始脫鞋脫衣,助教走到教室後方又指著孩子,孩子開始脫褲子內褲,之後停頓著向助教後開始拿衣服擦水,三位老師在場旁邊看,還一邊吃早餐。

廣告 廣告

↑（圖片翻攝自Youtube-民眾之聲）

更嚴重的是,新北市教育局從10月10日家長到校要求查看監視器,到10月14日教育局到校稽查,再到10月29日幼兒園希望私下和解時,負責人才拿出4分鐘完整影片。黃國昌質疑,教育局睜一眼閉一眼,放任幼兒園湮滅證據,認定委員會只顧認定、不顧家長,將「羞辱」說成「換衣服」,試圖淡化事件為日常處理。

黃國昌要求新北市監視器影像保存期限應至少30天以上,比照台北市標準,並呼籲國教署辦法應明確規範負責人之責任與訴追,指定專責人員負責管理,建立防覆蓋機制。他強調:「孩子的創傷不是48秒,真相也不該只剩48秒。我們今天不是要道歉,我們要真相加制度。」

↑（圖片由民眾黨團提供）

更多品觀點報導

駁綠營烏龍作秀抹黑！ 國民黨反酸：錯誤百出、邏輯死亡

彭華幹批花蓮堰塞湖災害:中央決策搖擺 事後卸責地方

