新北幼兒園 推沉浸式本土語

新北市推動沉浸式族語幼兒園，辦學有成。圖為新北市長侯友宜（左）視察板橋地區非營利幼兒園。（柯毓庭攝）

新北市推動沉浸式族語幼兒園，辦學有成。新北市議員黃淑君指出，其他如客語、台語等本土語言，應該也要加強推廣沉浸式語言教學，才能讓本土語言在新北市發揚光大。對此，新北市教育局表示，將持續鼓勵各園所踴躍報名參與相關計畫，逐步擴大推動量能。

教育局推動沉浸式族語教學幼兒園，目前已有5間公立幼兒園以沉浸式族語教學，讓幼兒園孩子的族語語文能力明顯提升，同時也提升對族語學習的興趣。台語、客語方面，目前新北市已有73所幼兒園參與「台灣台語沉浸式教學計畫」，另外也有3所幼兒園參加「客語沉浸式教學計畫」。

黃淑君指出，沉浸式教學幼兒園在新北市應可擴大推廣，包含客語、台語，由於國小端已推動沉浸式本土語言教學，擁有本土語言的教學資源，新北市公立、非營利等幼兒園應可利用這樣的資源快速推動，另外在私校部分，呼籲教育局應針對使用本土語言族群人口較密集的地區推動合作成立，才能讓本土語言教育從小扎根。

教育局回應，將持續鼓勵各園所踴躍報名參與相關計畫，逐步擴大推動量能。並透過園所間成果分享與交流活動，深化教師本土語沉浸式教學專業知能；同時長期辦理「新北幼幼歡樂多語影音秀」，提供幼生多元展演舞台，提升親師生對本土語言學習的參與感與認同感。

教育局表示，除沉浸式語言教學外，新北市亦結合在地文化資源規畫相關課程，攜手地方文史工作室及在地耆老共同合作，讓幼生在生活情境中自然學習語言，深化親師生對本土語言運用及文化傳承的理解與認同。

教育局強調，本土語言是文化傳承的重要基石，未來將持續以制度化、生活化及在地化為核心方向，穩健推動幼兒園本土語言教育，結合專業支持與資源挹注，陪伴幼兒從小建立語言自信與文化認同，讓本土語言在校園中扎根、在生活中延續。