新北幼兒園4天虐童50次 林月琴：放任無照教保員進班「20年」

民進黨立委林月琴今(22)日召開記者會，與當事孩童家長共同揭露新北土城育全幼兒園不當對待事件。(記者陳治程攝)

〔記者陳治程／台北報導〕新北鶯歌某私立幼兒園昨日才遭踢爆不當管教，被新北議員猛批嚴重失職；無獨有偶，民進黨立委林月琴今(22)日指出，位於新北土城的育全幼兒園去年也出現不當對待事件，多位孩童遭教保員粗魯推、拉、扯，已有心靈創傷。她批評，新北多間幼兒園違法，但主管機關非但消極處理，此案中更出現無照進班長達「20年」的教保員，她要求教育局立即檢討監管制度性失靈，確保孩童不再受害。

民進黨立委林月琴表示，新北市土城區的育全幼兒園，去(2025)年8月起接連爆出孩童不當對待事件，這當中包含「無照」長達20年的曾姓老師、目睹卻未制止的吳姓教保員，光是4天內就對幼幼班孩童推、拉、扯等粗魯肢體對待高達50多次，單日逾10次。

這所幼兒園背後的所屬同名集團，過去就已有其他院所的違法紀錄，她批評，這一系列事件理應以「集團性問題」嚴加檢視，但地方政府、教育局卻怠慢調查、消極介入，違法照樣開園，使孩童成為最大受害者。

育全案當事孩童家長蔡小姐說，她的孩子前(2024)年8月入學幼幼班，隔月反映被老師打手，雖獲老師道歉但後續仍屢次發生相同情事，導致孩子去年7月情緒潰堤、不願上學且開始摳、咬手，對門聲有驚嚇反應，她與孩子溝通後才得知老師對多位孩童都如此，甚至威嚇小孩不可張揚，她一氣之下通報教育局，教育局才揭露該園長期聘僱不合格教保員，致孩童身心受創。

另位孩童的家長陳小姐則說，她的孩子本月曾被老師要求當眾講出「回家告狀的老師壞話」，更以丟書包、不給午休安撫被等行為威嚇，還稱孩童「有病」、要求罰站吃飯，對孩童進行公開羞辱。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，該案凸顯新北教育局「調查去脈絡化」、「放任無照人員進班管教」、「視集體受害與創傷」，以及「調查認定失衡」四大問題；林月琴直言，這不單單針對育全幼兒園，而是面對其所屬育全教育集團屢次違法，但新北及桃園市政府對幼兒園監管的「全面失靈」。

林月琴呼籲，主管機關應立即重新檢視本案調查、加重處分，同時全面清查育全教育集團，暫停其新開園、收托資格，並確實登錄不適任教保人員，也要向受害家長提供「完整」監視器畫面，不可僅以編輯過的片段進行裁定。她直言，台灣已進入少子化時代，每位孩童都是國家與社會的寶貴資產，我們的教育主管機關監管不應再失靈，應全面檢討機制，才能保護國家未來的主人翁。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

記者會上，林月琴公開播放經隱私處理的違法教保員不當對待畫面。(記者陳治程攝)

