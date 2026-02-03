新北幼兒體操課程推薦 幼兒專注力提升方法

【商家指南推廣專題】

孩子坐不住、容易分心，面對新環境時顯得猶豫不安，是許多家長在育兒過程中常見的困擾。其實，這些表現往往與孩子的身體發展、感覺統合以及情緒調節能力密切相關。新北幼兒體操課程推薦品牌──飛奇兒體操教學系統 FLYKIDS，透過系統化且安全的體操課程，陪伴孩子在快樂中成長，提供實際可行的幼兒專注力提升方法，協助孩子建立穩定的專注與學習基礎。

飛奇兒體操教學系統 FLYKIDS的創立，源自創辦人李仁凱先生大學時期的打工經驗。起初，他只是因為喜歡孩子，並能自然融入孩子的世界，而投入幼兒體操教學；隨著教學經驗的累積，他逐漸發現，在過度保護與限制的成長環境中，許多孩子缺乏探索與嘗試的機會，進而影響平衡感、協調力及情緒穩定度。於是，他於2010年成立飛奇兒，致力打造一套有系統、具延續性，且家長能清楚看見成長成果的幼兒體操課程，也讓品牌成為眾多家長心中具代表性的新北幼兒體操課程推薦首選。

廣告 廣告

在十五年的幼兒體操課程發展歷程中，飛奇兒也曾面臨疫情期間孩子無法到館、教室暫停運作的嚴峻挑戰。對於以實體教學為核心的幼兒體操品牌而言，這是一段充滿考驗的時期。飛奇兒體操教學系統 FLYKIDS選擇以線上方式持續陪伴孩子運動，同時加強教練內部訓練、優化課程內容，維持孩子的運動與學習節奏，並為後續發展奠定更穩固的基礎。

在幼兒體操課程設計上，飛奇兒以體操為核心媒介，發展出完整的「五力發展系統」，依據孩子的年齡與能力規劃不同階段課程，包括親子體操（2～3歲）、幼幼體操（3～4歲半）、基礎體操（4歲半～6歲以上）、進階體操（依孩子能力調整）、成人體操及一對一訓練。透過地板、跳箱、彈簧床、平衡木與單槓等多元動作設計，引導孩子刺激感覺統合、培養核心控制與動作協調能力，這些都是實證有效的幼兒專注力提升方法，能幫助孩子穩定情緒並延長專注時間，也正是飛奇兒入選新北幼兒體操課程推薦名單的重要原因。

飛奇兒體操教學系統 FLYKIDS以「運動即生活，快樂學體操」為教育核心理念，打造「專業且溫暖、安全且鼓勵嘗試、科學且保有童心」的學習環境。孩子在快樂學習體操的過程中，逐步建立身體控制能力與自信感，並將這份穩定感延伸至日常生活與學習中，成為長期且自然的幼兒專注力提升方法。

展望未來，飛奇兒將以「推廣幼兒體操對身心發展的重要性」為使命，持續與兒童專注力、感覺統合及發展領域的專家合作，更精準優化五力發展系統。同時，品牌也將穩定拓點，朝向全台具規模的直營體操品牌邁進，並走入偏鄉，讓更多孩子不受地理限制，也能透過飛奇兒體操教學系統接觸到專業、安全的幼兒體操教育。

若您正在尋找適合孩子的運動課程，並關心幼兒的身心發展與專注力培養，飛奇兒體操教學系統 FLYKIDS將是值得信賴的選擇。憑藉十五年的教學經驗與完整課程規劃，飛奇兒陪伴無數孩子建立穩定的成長基礎，實踐多元且有效的幼兒專注力提升方法。現在就點選以下連結，深入了解更多新北幼兒體操課程推薦相關資訊。

更多新北幼兒體操課程推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：飛奇兒體操教學系統FLYKIDS

聯絡電話：02-29281122

地址：新北市永和區中和路499號2樓之1（新北永和館）

營業時間：

週一至週五10:00~20:00

週六09:00~18:00

週日09:00~18:00

官網：https://rink.cc/2hw1b

FB：https://rink.cc/90uy5

IG：flykids_lovely

以上資訊由飛奇兒體操教學系統FLYKIDS提供