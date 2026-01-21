新北幼園爆逼童脫褲擦水霸凌！藏畫面想私了才拿出來

新北市鶯歌區一間幼兒園近日爆出霸凌事件，且並非學生對學生，而是助教對學生，造成孩子心理受創，家長到學校了解情況時，園方竟拿出一段48秒的翻拍畫面搪塞，直到20天後，園方再次聯繫表明希望私下和解，這時才拿出未經加工的4分鐘完整影片。

（示意圖／Pexels）

台灣民眾黨立委黃國昌與新北市議員陳世軒今天召開記者會，揭露一起發生於去年9月的霸凌事件，當時一名3歲幼童在幼兒園時不慎打翻水，結果助教卻要他脫下自己的褲子去把水擦乾，還當著全班的面前要他這樣做，令他產生陰影。

家長於去年10月10日到校了解情況，不過只從老師的手機裡看到一段非常簡短的畫面，14日教育局到場，園方卻稱原始檔案已被覆蓋，說只剩下手裡的48秒翻攝畫面，而教育局決定採信。

不過就在10月29日，幼兒園連繫家長，希望可以私下和解，直到這時才拿出一段4分鐘的完整影片，而對比兩個版本的影片，經過加工過的畫面僅聚焦於孩子和同學的畫面，刻意避開老師所在位置的畫面，但完整版的影片卻清楚顯示，助教在孩子面前比手畫腳後，孩子就開始脫褲子擦水，而事發當下的三位老師則是在旁目睹這事發生，且一邊吃早餐。

看完這段畫面，孩子的家長痛哭說道：「他的每一個動作都是看著助教的每個眼神才開始做的，學校卻還一直辯解說是孩子自己想脫褲子擦水。」

家長質疑，當時除了助教外還有2名老師，但他們卻都目睹這件事發生，沒有人向前制止，也沒有人主動向教育局通報，「我覺得這看起來好像是每天幼兒園都會發生的事情。」

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

