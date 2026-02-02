新北府中來電祭週末開唱 12組知名樂團接力嗨翻農曆年前

▲「2026樂府中—來電祭」將邀請甜約翰 Sweet John演出。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】聽團拿好康！新北市政府青年局農曆年前最強音樂派對「2026樂府中—來電祭」將於 2月7日、2月8日在板橋府中廣場舉辦，集結小男孩樂團、甜約翰、溫蒂漫步等12組知名樂團，還有超熱血的「府中戀舞宮」趣味競賽、風格餐車及占卜市集等，活動更加碼總價值10萬元的來電好康，歡迎大家把握機會到場，以最輕鬆的心情體驗最熱鬧的音樂電流。

▲「2026樂府中—來電祭」活動邀集12輛風格餐車，打造異國風味美食市集。(圖為資料照片)

新北市青年局長邱兆梅表示，「2026樂府中—來電祭」不僅是音樂派對，更希望透過開放式廣場與舞台設計，讓來自不同領域和背景的青年朋友自然聚集、自在交流。活動現場更準備豐富多樣的消費抵用券及來電好禮，希望讓青年朋友用少少的花費，就能盡情享受活動與美食。歡迎大家踴躍參加，與新、舊朋友共同創造有趣的節慶回憶。

新北市青年局表示，今年音樂卡司堪稱「夢幻陣容」，包含以細膩情感編織旋律的「甜約翰 Sweet John」、曲風療癒且溫暖的「Crispy 脆樂團」、充滿慵懶復古氛圍的「溫蒂漫步 Wendy Wander」，以及現場爆發力驚人的「小男孩樂團」等12組接力開唱，希望讓無論是樂團粉絲、一般民眾，都能在府中廣場感受充滿青春氣息的音樂能量。

除了精彩的樂團演出，更特別加碼總價值超過10萬元的來電好康，凡參加「府中戀舞宮」趣味競賽者， 每人可獲得100元市集消費抵用券及免費飲品，完成關主指定任務還可獲得更多好康，競賽積分最高者則享有活動限定風格餐車異國美食拼盤1份。最有趣 、CP值最高的「府中戀舞宮」趣味競賽活動，目前正熱烈報名中，歡迎大家把握最後名額，至新北市青年局官網報名！

新北市青年局補充，「2026樂府中—來電祭」活動邀集12輛風格餐車，打造異國風味美食市集，從日式串燒、美式漢堡、墨西哥捲餅、義式咖啡到《哈利波特》人氣飲品奶油啤酒等，讓大家聽音樂之餘也能盡情享受美食。此外，更規劃6個特色占卜攤位，包含塔羅占卜、生命靈數、紫微斗數、色彩性格分析等，讓大家透過有趣的占卜更認識自己、提前掌握新年運勢。

活動期間現場也將不定時發送多項優惠，只要追蹤新北市青年局 IG 或完成活動問卷，就有機會獲得消費抵用券、限定大禮包等好康回饋。新北市青年局邀請大家把握機會到場，一起聽音樂、玩活動、吃美食、享好康，度過一個充實有趣的節慶活動。