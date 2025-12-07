新北府中橋墩殘骸變市容垃圾 劉美芳籲拆除殘體勿再包裝

248251207a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員劉美芳針對板橋府中地區的遊龍天橋拆除議題，嚴厲抨擊市府養護工程處提出將部分橋墩殘體「活化」為街道家具的方案。劉美芳直言這些缺乏歷史價值的殘體已成為積灰、抽菸的環境死角，更是「市容垃圾」。她呼籲市府應回應民意，停止不合時宜的活化硬拗，加速完成拆除作業，才能展現城市進步的指標。

針對市府活化方案，劉美芳直言批評，現場橋墩殘體不僅外觀突兀、累積大量灰塵，更缺乏任何設計意涵、時代背景或歷史價值，完全不是古蹟。她認為「徒留殘體本身就已成為市容垃圾」，既然缺乏美學價值又引發環境問題，市府的首要任務應是移除殘體，而非將其勉強包裝成街道家具。

劉美芳指出，草皮區現存的3處橋墩殘體已成為新的環境死角。民眾經常在此抽菸、丟棄煙蒂和垃圾，讓環保志工疲於清掃。她更提及有老人家騎車經過時直接反映：「這個柱子放在這邊很醜，應該要拆掉，不要再放著了。」顯示民眾對殘體的不滿。

板橋挹秀里里長張麗華也表達擔憂，認為橋墩粗大、毫無美感並帶來壓迫感。她擔憂，若增設棚架恐形成半封閉空間，可能吸引遊民或幫眾聚集，衍生治安疑慮。張里長反映：「隔壁柱體殘骸現在就有人亂丟垃圾，志工每天看到都很困擾，希望養工處能做完整綠美化或隔離，真正改善環境。」

劉美芳強調，她早在數年前便建議市府全面評估拆除遊龍天橋。城市必須回應民眾需求，淘汰不合時宜的設施，使市容更清爽、街區更友善。她呼籲市府「不要把問題殘體再包裝成街道家具」，應加速完成拆除作業、恢復市容，這才是衡量城市進步的關鍵指標。

照片來源：新北市議員劉美芳服務處提供

