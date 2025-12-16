新北廉政會報 侯友宜：嚴格把關保持市政推動清廉透明

新北市政府十六日舉行第十三次廉政會報。(記者蔡琇惠攝)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市政府十六日舉行第十三次廉政會報，邀請新北地方檢察署檢察長郭永發、法務部調查局新北市調查處處長何復生及謙信法律事務所律師王靄芸三位外聘委員共同與會。新北市長侯友宜主持會議時表示，感謝委員針對市府各項重大建設提供專業外部觀點，讓市政推動過程更清廉、透明。

侯友宜表示，新北市在多項重大建設推動上，如新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案，均與檢調機關及廉政單位等外部單位攜手透過廉政平臺落實把關，使工程如期如質完成，期許同仁在符合法規與行政流程前提下勇於任事，推動政策更有信心。

會議上，政風處針對廉政工作推動情形進行報告，一一四年度持續對所屬政風機構辦理廉政法紀宣導，並針對不同業務內容製作客製化指引及數位教材，增進各機關廉政法制觀念。另外也結合教育局「新北校園通APP」及「新北學Bar臉書粉絲團」，並至學校辦理教育宣導，將廉政倫理擴及至校園札根。未來市府也會持續興利防弊、提升行政倫理，強化與檢調廉司法機關橫向聯繫的工作方向，提升市府廉政透明度，為市民謀求最大福祉。