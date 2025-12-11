新北建商涉造假文件騙容積移轉 獲利2.2億遭起訴

（中央社記者曹亞沿新北11日電）新北市中和2個建案路寬不符規定，但建商涉造假照片文件取得容積移轉，換算銷坪不法獲利達2.2億元，市府調查後已撤銷容積移轉30%。新北檢方依詐欺得利等罪起訴建商與建築師。

根據新北地檢署起訴書，林姓男子為建設公司負責人，105年3月起交辦公司董事葉姓男子及建築師沈姓男子處理新北市中和區安平段3筆土地的容積移轉申請案。

檢方調查，3人明知該建案基地連通道路未達8公尺寬不符標準，但為增加建案銷售坪數，林男指示葉男及沈男拍攝不實測量照片，製作報告書呈交給主管機關新北市城鄉局，並在地形圖上塗銷巷內被鐵皮屋、磚造建物占用情形，以造假文件取得容積移轉約283平方公尺，移作建物銷坪為128坪，之後以「華鋐晴晨」建案出售，以每坪成交均價新台幣61萬元換算，不法獲利約7889萬元。

林男、葉男等人負責的中和區另一建案「華鋐晴朗」，也以類似手法取得容積移轉。城鄉局在審核書面期間一度發現該基地有突出區塊疑似地上占用物，要求業者到場確認。葉男及沈男在現場以斜拉捲尺等方式拍照並裁切掉占用物，向承辦員回報突出區塊是雨遮，且道路均已開闢8公尺以上，後續申請容積移轉獲准，移作建物銷坪234坪，價值約1億4459萬元。

新北地檢署日前依刑法偽造文書罪、詐欺得利罪起訴葉男、沈男，林男已過世不起訴。檢方表示，容積獎勵目的在提升都市建設發展，具公益性質，但2人為圖謀鉅額利益矇騙主管機關，不法取得容積移轉，換算銷售坪數獲利高達2.2億元，對社會危害不輕，建請法官從重量刑並不得予以緩刑。

新北市城鄉局今天表示，111年接獲檢舉華鋐晴晨涉造假，調查後確認屬實，市府主動清查該公司其他建案，發現華鋐晴朗也有造假情形，112年撤銷2個建案容積移轉30%，並移送檢調偵辦。目前華鋐晴晨已完工，但因未取得使用執照無法入住。華鋐晴朗建照已變更，減少建造樓層。但建商不服市府撤銷容積移轉，目前2案仍在行政訴訟中。（編輯：李錫璋）1141211