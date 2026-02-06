新北建教生寒假實習不停歇 教育局長送新春賀禮勉勵





寒假期間多數學生暫別校園，但新北市建教合作學生仍持續走進產業第一線，累積實務經驗。農曆春節前夕，教育局長張明文今(6)日前往BMW經銷商「尚德汽車股份有限公司」，實地關心東海高中建教合作學生在職場現場的學習狀況並送上新春賀禮，暖心勉勵這群汽車產業的未來頂尖生力軍。

教育局長張明文現場與學生交流實作流程、體驗專業工具操作，並指新北市始終秉持「成就每一個孩子」的理念，持續打造更貼近產業趨勢的技職學習環境，目前合作企業超過500家，透過公私協力，讓學生提早接觸真實工作情境，在做中學累積經驗，回到校園學習再精進技術，期待能為台灣產業培育更多具備國際競爭力的人才。

東海高中校長李滙慈表示，學校與尚德汽車採「類階梯式」建教合作模式，高一、高二先在校穩固基礎理論與技能，高三再依學生意願與職涯規劃選擇進入企業實習；透過更彈性的學習路徑，讓學生在生理與心理都準備到位後再進入職場，降低適應落差，真正把學用合一落實在日常學習。

尚德汽車人資代表說，東海高中汽車科學生在專業工具操作、汽車結構理解與職場紀律上展現成熟度，尤其目前在廠內訓練的陳楷泓及陳奕成兩位同學主動積極、學習速度快，能在師傅指導下迅速把課堂知識轉為現場判讀與處置能力，面對汽車產業電動化、智慧化趨勢，具備基礎扎實與學習動能的技職生，正是產業所需的重要新血。

建教生陳楷泓同學分享在師傅帶領下，能將學校所學的理論親手應用在進口車的維修保養流程，讓他對自己的修護技術更有成就感，也讓他對未來職涯更有信心，會把每一次實作都當成專業養成的重要累積。

教育局表示，新北市深耕建教合作邁入第56年，已培育超過10萬名各領域專業人才，透過產官學緊密連結，協助學生在求學階段練就關鍵技能，朝「畢業即就業、未來無極限」的目標穩健前進。

