新北建7處心理衛生中心 明年新增板橋、三重各1處

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年心理衛生健康成為國人關注的重要議題，新北市衛生局從2022年起布建社區心理衛生中心，提供諮詢等服務，並舉辦紓壓課程和體驗講座等，至今已完成7處建置，明年將於板橋、三重再各增加1處，提供民眾身心全照護的一站式服務。

新北市衛生局長陳潤秋今天在市政會議報告指出，新北市以「心理健康韌性城市」為願景，由市府帶領各局處將心理健康融入政策，並參考國際推動心理衛生經驗，融入校園、職場到社區，全面推動心理健康促進與高風險防治服務，建構市民「看得見、找得到、用得上」的心理支持網絡。

廣告 廣告

陳潤秋表示，新北市衛生局自2022年開始建置社區心理衛生中心，目前已有新店、中和、林口、新莊、蘆洲、淡水、汐止共7處，設置數量為全台第一，每1處都有醫院加入提供醫療支持，包括慈濟、耕莘、雙和、淡水馬偕、八里療養院、汐止國泰、衛福部台北醫院等。

她說，心衛中心結合跨局處、醫療院所及民間團體發展在地服務，是推動心理健康的尖兵，自啟用以來個案服務人數共8萬3512人，提供訪視追蹤、資源連結與危機介入；此外，累計提供心理諮商服務近4000人次，舉辦各類宣導活動共1774場次，共有13萬4564人次參與。

衛生局規劃明年增設三重及板橋心理衛生中心，結合衛生所，提供身心合一的一站式服務，其中板橋的據點鄰近捷運板新站，將導入科技設備，提供心律變異檢測裝置，三重心衛中心設於市府第二行政大樓，配合建物完工期程啟用，全市預計2030年完成14處心衛中心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

