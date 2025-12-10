新北廿六人獲「金顧獎」殊榮 績優長照人員冠絕全國

衛生福利部 114 年度績優長期照顧服務人員新北市共 4 名長照人員榮獲金顧獎。(新北衛生局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市長期照顧服務績優人員再創佳績，衛生福利部辦理首屆「金顧獎」，於昨（9）日下午2時隆重舉行，現場表揚了26位在長期照顧服務領域中表現卓著長期照顧服務人員，這些得獎者無論是在提供照顧服務還是提升照顧品質，都展現了無比的奉獻精神和專業能力。他們不僅是長照服務的核心力量，也是我們社會中最堅實的支持者。

新北市衛生局指出，新北市共4位得獎者榮登此次金顧獎的名單，表現亮眼。這一成就不僅代表新北市在長期照顧領域的努力，也彰顯了新北市在長照服務改革方面的積極作為。新北市持續關注並優化長期照顧體系，以「安居樂業」為施政主軸，積極推動「在地安養」策略，以因地制宜方式持續佈建長照相關機構，強化長期照顧服務品質，守護全市每位長者。

衛生局提到，「金顧獎」不僅是對獲獎人員的表揚，更是對全體長期照顧工作者的致敬與鼓勵。隨著高齡化社會的來臨，長期照顧服務的重要性愈加重要， 長照人員在日常工作中以高度的專業態度和無私奉獻精神，為長期照顧服務領域樹立了榜樣。他們的辛勤付出，不僅改善了受照顧者的生活品質，也在全社會中傳遞著關懷與尊嚴。

衛生局表示，新北市政府將持續精進長照服務品質，透過與民間團體及長照專業團隊合作，打造完善的社區與居家照顧網絡，實踐安居樂業、在地老化的願景，讓新北市成為一座長者幸福城市。

衛生局也提醒市民，若家中有失能或失智長者需申請長照服務，歡迎撥打免費長照專線「1966」，將由本市長期照顧管理中心專人協助申請評估，提供最適切的照顧資源，協助家庭減輕照護負擔。