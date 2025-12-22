新北弱勢兒少療育補助 社會局：研議擴充至18歲可行性

新北市議員黃淑君爭取放寬弱勢家庭12歲至未滿18歲少年的療育補助。圖為兒童早療情形。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕早期療育對於改善發展遲緩有正面助益，新北市議員黃淑君今天表示，新北市弱勢兒童及少年醫療補助僅針對未滿12歲孩童提供療育補助，忽略12歲至未滿18歲的青少年需求，相較台北市全面提供未滿18歲兒少療育補助，要求社會局檢討。社會局回應，已針對未滿18歲弱勢兒少提供住院費、健保未給付醫療費及看護費等補助，至於弱勢兒少療育補助措施，正研議擴充至18歲的可行性。

黃淑君表示，近年來因家長意識抬頭、醫療發達，需要早期療育服務的未成年兒少增加，透過早療可有效減少孩童障礙問題，提升自我學習能力，降低未來社會照顧成本。

黃淑君說，新北市多項補助皆劣於台北市，第一線社工面對孩子的需求，無法及時提供適當協助，由於弱勢家庭條件已經被嚴格限定，針對中低收、低收入戶或特殊境遇家庭，更需要政府支持，希望市長侯友宜明年完成「新北市弱勢兒童及少年醫療補助辦法」修訂，放寬12歲至未滿18歲青少年的療育補助，所需預算約增加2100萬元，讓更多弱勢家庭孩子獲得適當照顧。

社會局表示，市府重視弱勢兒童及少年健康照顧，目前已針對未滿18歲弱勢兒少，提供住院費用、健保未給付醫療費用及看護費等補助，並於2011年率先開辦6至12歲發展遲緩兒童健保未補助的療育訓練費補助。

社會局指出，針對12歲以上有復健需求的少年，現行法規雖未納入早期療育服務範疇，市府仍持續關注其健康與發展需求，對於弱勢兒少療育補助措施，正研議評估擴充至18歲的可行性，盼提供更完整的照顧支持。

