新北強化山坡地水保輔導 結合科技巡查與講習助農民安心耕作

〔記者羅國嘉／新北報導〕為協助農民合法耕作、守護山坡地農業安全，新北市農業局持續推動農地水土保持輔導服務，除運用科技加強巡查，也深入各地農會辦理講習與現場諮詢，協助農民釐清法規與改善農地條件。農業局強調，透過專業輔導與簡政便民措施，盼讓農民安心耕作，同時確保山坡地永續利用。

新北市農業局長諶錫輝指出，新北市在山坡地管理上，結合衛星影像變異點分析、空拍機巡查等科技工具，定期派員追蹤與巡視，防範違規使用情形；同時也透過各區農會定期舉辦講習會，由水土保持服務團專業技師說明農地輔導申請流程與法規重點，強化農民水土保持觀念，並藉由現場輔導協助解決實際問題。

廣告 廣告

農業局日前於中和地區農會辦理講習會，由水土保持服務團張凱勛技師向農民說明，山坡地農地因農業使用有整坡需求時的申請規定，並提供現場即時諮詢，協助釐清水土保持相關問題，落實簡政便民政策。

諶錫輝表示，新北市水土保持服務團由專業技師組成，長期提供農民輔導與免費諮詢服務。去年度已辦理24場農地水土保持處理維護及相關法規講習會，協助農民建立正確觀念，確保山坡地農業安全與永續發展。今年也將持續推動水土保持宣導，民眾如有山坡地開發或水土保持相關問題，可透過農業局網站線上預約，或於每週一、四上午撥打免費諮詢專線，由水保服務團提供專業協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

半夜晃很大！宜蘭近海01:01規模4.7地震 最大震度4級

獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛

「踩雷」了？ 梅嶺賞梅湧車潮 遊客︰花況「指引標示」待加強

