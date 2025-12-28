新北強化山坡地防災作為

透過施工中檢查可以防止人為不當開發，強化坡地安全管理防線（圖為新店區一處土地申請建照執照水土保持計畫施工中檢查）。（圖：新北市政府農業局提供）

新北市政府農業局昨（二十八）日表示，新北市轄區內山坡地面積廣闊，約佔全市土地面積的百分之八十八，孕育了許多環境優美、視野遼闊的特色社區及住宅。然而極端氣候帶來強降雨與颱風威脅，潛在的山坡地災害風險也隨之升高。

為此，新北市政府更加重視相關山坡地災害風險，針對山坡地開發案件實施監督管理，透過與專業技師公會合作建立定期巡查管理機制，降低遭遇災害時對居民生活的衝擊，並以災前預防作為防災工作的核心，展現新北市在山坡地防災上「防患未然」的超前部署。

新北市在山坡地管理上，高度重視山坡地開發行為的安全性，除了有嚴謹的水土保持計畫審查制度，還在水土保持計畫開工後持續落實工地施工檢查制度。

新北市今年計有一百八十六件施工中的水土保持計畫案件，新北市政府在今年施工中檢查次數更是達一千零十八次，除了定期派員進行現場查核，確認施工現場是否依核定之水土保持計畫執行外，更在汛期與颱風來臨前，前往工地進行防災措施檢查，防止因邊坡開發造成土砂流失，影響周邊社區住宅及公共設施安全。農業局呼籲民眾，山坡地防災是一項長期且持續的工作，需要政府、專業人士以及廣大市民的共同參與，山坡地開發案件除了要合法申請並依圖施作，現場也要做好水土保持處理與維護，也請民眾針對永久性的水土保持設施持續加強維護，一同維護山坡地水土保持，打造更安全、具韌性的山坡地居住環境。