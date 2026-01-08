新北強化空地管理阻斷污染源頭河川廢棄物改善率逾八成

樹林區中山里水環境巡守隊於鹿角溪淨溪情形。（圖：新北環保局提供）

為提升城市環境品質，新北環保局持續推動「源頭治理」，從陸域環境管理延伸至河川水環境保護。新北環保局今（八）日指出，長期閒置空地若缺乏管理，易堆置雜物、孳生病媒，逢雨沖刷後恐將垃圾帶入排水系統與河川，成為河川廢棄物的重要來源。

為防堵污染，透過第一線稽查人員主動巡查，結合水環境巡守隊在地通報，針對空地、空屋及河岸周邊進行盤點、列管與限期改善。統計去（一一四）年共稽查二千八百九十二件，其中八百八十九件要求改善環境髒亂，已有七百七十七件於期限內完成改善，改善率逾八成；另有一百一十二件逾期未改善者，依法告發處分。

環保局指出，空地多因繼承取得、所有權人眾多，長期無人管理，易成為污染風險點。近期即發現大漢溪沿岸一處空地堆置廢棄物，恐隨雨水流入河川，隨即邀集地主會勘並要求限期改善，目前已完成第一階段清理作業。

此外，新北市水環境巡守隊長期投入河川巡檢與通報，目前共有三十隊、八百三十六名隊員，成為環保稽查的重要助力。依據最新川廢調查結果，淡水河流域河川廢棄物量較前次調查減少近五成，顯示源頭管理與公私協力已逐步展現成效。