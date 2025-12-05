新北影響力名單曝！金曲歌王入列 生命轉折成最動人音符

蕭煌奇獲選新北影響力人物。(圖／TVBS)

新北市2025年影響力名單揭曉，表彰一群在城市各角落默默耕耘、推動改變的人物，從金曲歌王蕭煌奇到各領域實踐者，他們雖來自不同背景，卻都在新北市留下深刻足跡。蕭煌奇15歲失明，但靠音樂重新站起來，「如果自己有影響力，最希望能夠影響與他相似的音樂人或身心障礙朋友。」銀色大門創辦人孫士姍走入長者家中，送餐服務不僅送便當，還能達到預防醫療效果。新北客家局長劉冠吟認為，獲選者並非知名人物，但在自己想做的事情上發揮出極大能量，「站穩自己的崗位就是影響力的起點！」

金曲歌王蕭煌奇入選2025新北影響力人物，他以最柔軟的音符，向世界展現何謂勇氣。蕭煌奇表示，他可能是因為在新北舉辦許多活動、創作音樂感動許多人，或是默默參與公益活動以及參加柔道比賽等，才獲得這項殊榮。在板橋出生長大的蕭煌奇，15歲時因失明經歷人生最黑暗時刻，但正是這個轉折讓他將挫折轉化為音樂節奏，靠音樂重新站起來，並將這份力量傳遞給每個需要希望的人。蕭煌奇認為，如果自己有影響力，最希望能夠影響與他相似的音樂人或身心障礙朋友，因為每個人都有屬於自己的夢想。

今年的新北影響力名單涵蓋音樂、教育、藝術、環保到地方創生等多元領域，獲選者們雖從事不同工作，卻有共同點—用自己的方式推動城市進步。有人透過拳擊、戲劇開拓孩子視野；也有人運用科技陪伴長輩。銀色大門創辦人孫士姍表示，她最初是因為思考「世界末日來臨前我沒做哪些事情會後悔」，其中一項是當志工，這才開始她走入長者家中的第一步。她強調，送餐服務不僅是送便當，還要確認長輩的身體狀況、健康情形及其他反饋，實際上達到預防醫療的效果。

新北客家局長劉冠吟。(圖／TVBS)

新北影響力活動已邁入第四年，源自2019年的「新北女力」。當年，一群女性突破框架，重新定義自己的舞台，其中一位獲選者如今已成為新北客家局局長。新北客家局長劉冠吟表示，獲選的這些人並非社會上當紅行業的知名人物，但他們在自己想做的事情上發揮出極大能量。她認為這類人都有一個共同信念：在人生賽道上，最重要的是專注自己的路，而非與他人比較，因為每個人都在走自己的人生旅程。

站穩自己的崗位就是影響力的起點。即使不起眼，只要持續累積，都能在城市日常中帶來可見的改變。5歲小朋友也能了解，每個人都可以用自己的方式，讓這座城市變得更好。

