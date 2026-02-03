新北後埔國小「音悅魔法樂園」啟用 打造校園新地標

新北市板橋區後埔國小舉辦新建遊戲區「音悅魔法樂園」，這座充滿音樂元素與童趣的探索空間，是在全校親師生的共同期盼下誕生，歷經學校行政團隊縝密規劃以及家長會的大力支持，將原本紅磚建築圍繞的中庭，改造成充滿音樂元素與童趣的探索空間。

後埔國小學務處主任吳東穎表示，不同於傳統罐頭遊具，「音悅魔法樂園」的設計巧妙結合了後埔國小獨特的紅磚校舍建築風格，遊戲場以音樂為核心主題，遊戲區主要是以音樂為主題，所以現場充滿小提琴、豎琴、鋼琴的意象。另外，遊戲場設置在B1是穿透的中庭，B2到B3是演藝廳，所以才以音樂為主軸設計。

值得一提的是，這座新樂園的名字是由全校學生共同參與決定的，校方於去年底舉辦了命名徵選活動，鼓勵學生發揮創意並撰寫命名理念。命名第一名為「音悅魔法樂園」，設計理念主要是以取諧音，希望大家在這個樂園裡是可以像音樂一樣很悅耳、很快樂，在裡面去感受這個遊戲場所帶來開心的氛圍。

校長黃清海提到，這座遊戲場不僅是硬體設施的改善，更是全校親師生情感凝聚的象徵，而這座「音悅魔法樂園」將成為承載後埔親師生共同回憶的重要場域。