新北復康巴士預約制度僵化 林銘仁要求交通局提交檢討報告

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員林銘仁日前於議會中針對復康巴士預約時間過長、司機人力不足等問題，向交通局長鍾鳴時提出質詢。林銘仁表示，年邁市民臨時生病或急需就醫時，往往因搭乘復康巴士須要提前7天預約，無法即時叫車，「生病哪有在挑日子的，不可能現在不舒服還要等7天才能看醫生」；他認為，這對長者突發的身體不適或臨時就醫需求，明顯不符實際狀況，希望市府能有因應急迫需求的解決方式，避免民眾在最需要協助時卻求助無門。

鍾鳴時表示，新北市復康巴士由交通局委託育成基金會負責營運，目前全市約有18000名會員，依身心障礙程度分為重度、中度與輕度。重度身心障礙者可提前7天預約就醫搭乘復康巴士，目前整體預約成功率達95%以上。若因臨時情況急迫，無法順利搭乘復康巴士，也可轉介多元計程車，協助民眾順利前往醫療院所就醫。

鍾鳴時補充說明，市民搭乘轉介的多元計程車，除比照復康巴士僅收費1/3車資外，市府另加發100元獎勵金給駕駛，以提高接案與等候意願，希望補足尖峰時段或突發需求缺口。

「問題癥結不只在車輛調度，司機人力嚴重不足同樣是關鍵。」林銘仁指出，復康巴士服務時間長、工作負擔重，若待遇缺乏吸引力，難以穩定補足人力，呼籲交通局提出更積極改善作法。對此，鍾鳴時回應，目前已要求委外單位維持最高可用司機人數，並透過獎勵金方式留任與招募駕駛，但也坦言人力招募確實不易，將研議推動共乘方案作為舒緩方向。

林銘仁認為，復康巴士預算編列在社會局，執行卻在交通局，局處間銜接應完整檢討，應清查委外單價是否偏低或中間成本過高，導致司機薪資福利縮水。他要求交通局研議提高待遇、增加獎金並建立緊急調度機制。

林銘仁要求交通局，必須在2週內提交檢討報告，並趕在臨時會召開前提出具體可行方案。鍾鳴時隨即承諾，將儘快找委託單位會商並拿出實質作為，別讓身障朋友與長輩飽受等車之苦。

照片來源：新北市議會影音翻攝

