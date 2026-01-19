新北徵召李四川讓劉和然氣跳腳？鄭麗文稱「溝通沒問題」：農曆年前提名

記者詹宜庭／台北報導

2026年地方選舉將至，有意爭取國民黨提名參選新北市長者，包括新北市副市長劉和然與台北市副市長李四川。針對相關提名作業，國民黨主席鄭麗文今（19日）接受節目《中午來開匯》專訪時表示，黨內的溝通與協調氣氛良好，進展也相當順利，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。至於雙方是否已完成協調？鄭麗文表示，目前是透過協調方式進行，無須舉行初選。

主持人黃光芹提到，先前鄭麗文曾表示國民黨會徵召台北市副市長李四川參選新北市，這讓有意參選新北市長的現任副市長劉和然氣跳腳，但若提名時間太晚，基層的焦慮感也會加重。

鄭麗文表示，大家不需要過度焦慮，「事實上我還是非常樂觀」。關於新北市選舉部分，大家常把事情講得太過戲劇化，其實沒有那麼嚴重。黨內的溝通與協調氣氛都很不錯，進展也順利，「我對外正式所說的內容基本上都不會有太大問題」。

鄭麗文認為，新北市的整合與團結完全沒有問題，會依照黨內既有的協調程序推進，希望能在農曆年前完成新北市長的提名，內部溝通也沒有太大困難。她指出，民眾黨秘書長周榆修曾表示希望能在3月完成藍白共同提名，但最近民眾黨主席黃國昌的態度稍有轉變，認為不一定要這麼急。不過，她也指出，民眾黨已有規劃人選的縣市，國民黨會先完成提名，再與民眾黨協調共推一組候選人，國民黨的作業將會按照既定時程一步步推進，目前沒有問題。

黃光芹追問「時間點是否就確定在農曆年前？雙方已經協調好了嗎？」鄭麗文回應，就是透過協調，不需要初選。至於新北市長選情，國民黨台北市黨部主委戴錫欽受專訪時稱「民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市副市長李四川民調逐漸縮小」，鄭麗文則說，這民調她沒看到所以無法評論，民進黨確實有基本盤，國民黨從來就不敢輕敵也不敢掉以輕心，「但我們不用在這裡假仙，新北市我們勝算還是比較大。」

