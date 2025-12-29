新北徵召李四川？藍急滅火

國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

迎戰二○二六，國民黨主席鄭麗文昨表示，在新北方面，國民黨會先產生自己的人選，「大概不至於走到初選」，要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，希望明年再徵召，讓執政縣市長先專注市政，「看我講得這麼白了吧？」

鄭麗文的說法，被解讀是「表態徵召李四川」，但國民黨組發會主委李哲華緩頰表示，還是會照程序走，讓新北市地方黨部對有意參選人先行協調。國民黨發言人牛煦庭也說，一切按程序，協調成功後就是徵召，鄭麗文的意思是對新北的協調工作有一定把握。

李四川昨電話沒接，無法得知回應。鄭麗文的說法，是否意味也有意爭取藍軍提名的新北市副市長劉和然已出局？劉回應，身為黨員，他最重視的就是尊重機制、團結在野、以勝選為目標，相信黨一定在適當時間，依照公開透明程序做出決定。劉還說，李四川在北市有很重的任務，他（指劉自己）則是在新北守護四○四萬市民，「一人服務一市」。

民眾黨主席黃國昌也想插旗新北。針對鄭麗文稱明年徵召李四川參選新北市長，民眾黨發言人張彤回應，尊重國民黨提名及徵召程序，黃國昌按既有規畫和步調持續邁進，努力讓自己成為新北市最好選擇。

有關二○二六提名布局與規畫，國民黨立委謝衣鳯表態參選彰化縣長。鄭麗文昨在廣播專訪時指出，彰化是大縣，國民黨非常重視，如何整合、提名出適當人選當然是重要任務，黨中央心態一直是開放的，目前有三人表達參選意願，黨中央已在積極協調中。

鄭麗文表示，黨內目前在宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市、台中市仍須協調整合，至於新北的整合工作，大概不至於走到初選，大家可以放心。

綠台南大戰 兩陣營互嗆

民進黨台南市長上演「妃憲大戰」，立委林俊憲數度抨擊對手立委陳亭妃涉台南市議長選舉跑票事件，陳回嗆「關我什麼事」。民進黨台南市黨部主委、立委郭國文昨開嗆，指兩次跑票一是陳亭妃胞妹、市議員陳怡珍，一是其親密戰友、前南市議長郭信良，切割是羞辱民進黨人及台派支持者。

陳亭妃則以十二月四日貼文回應，稱賴主席在中常會三申五令，要黨內同志在競逐提名時嚴禁互相攻擊。

