新北心衛中心進駐汐止 推動職場心理健康新里程

新北市衛生局長陳潤秋（右五）、衛福部心健司長陳柏熹（右四）、市議員周雅玲（左四）及汐止區長林慶豐（左五）等及網絡單位大合照。圖/新北市政府衛生局

汐止區社區心衛中心諮商室。圖/新北市政府衛生局

記者黃秋儒／新北報導

新北市衛生局今（8）日舉辦「汐止區社區心理衛生中心」開幕茶會，由新北市衛生局長陳潤秋與衛生福利部心理健康司長陳柏熹攜手網絡單位共同揭牌，為東北角地區汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮提供更及時的心理支持服務。汐止區擁有新北市最大科學園區，心衛中心未來會更著重推廣職場心理健康。在活動中，由心理師示範「蝴蝶擁抱」技巧，帶領民眾體驗如何舒緩工作緊張不安的情緒。

陳潤秋表示，在社安網2.0計畫，新北市為全國布建心衛中心核定數最高的縣市，並已如期達成布建目標。而心衛中心除了提供專業的心理諮商及個案管理服務，更主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。自111年第一間心衛中心啟用以來，心理諮商服務量從每年116人次至突破1,650人次，舉辦1,700多場宣導活動。顯示心衛中心已扎根於社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

陳潤秋提到，近年職場壓力逐漸受到重視，新北市衛生局積極推動「職場心理健康」，至今與超過220家職場合作「職得用心待你」講座，今年更推出《安心職引》職場心理健康指引雙版本。《員工版》協助民眾從「醫、動、養」三面向落實減壓生活；《企業版》提倡業者建立友善職場、重視人才是企業永續的關鍵。將持續推廣並鼓勵企業響應，共同打造更健康、更有韌性的職場環境。民眾亦可至新北市衛生局官方網站（www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14338）免費下載。

新北市達成社安網要求114年共7家心衛中心的目標。圖/新北市政府衛生局

新北衛生局指出，汐止社區心理衛生中心的服務範圍，涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪及貢寮五區。即日起，每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務，歡迎市民來電預約，專線（02）8691-0191。民眾若想獲得更多社區心理衛生中心活動資訊，可至新北市政府衛生局官方網站（www.health.ntpc.gov.tw/basic/?node=19497）查詢。