新北心衛跨域整合、分齡關懷 明年板橋三重各增一心衛中心 侯友宜：打造心理健康韌性城市

新北市府衛生局從一一一年起布建社區心理衛生中心，提供諮詢等服務、舉辦紓壓課程和體驗講座等，至今完成建置七處心衛中心，預計明年將於板橋、三重再各增加一處，提供民眾身心全照護的一站式服務。市長侯友宜表示，市府將透過自助、互助、求助的共融分齡策略，全力打造新北市成為一座心理健康的韌性城市。

衛生局長陳潤秋十七日在市政會議報告指出，新北以「心理健康韌性城市」為願景，由市府帶領各局處將心理健康融入政策，並參考國際推動心理衛生經驗，融入校園、職場到社區，全面推動心理健康促進與高風險防治服務，建構市民「看得見、找得到、用得上」的心理支持網絡。

陳潤秋表示，衛生局自一一一年開始建置社區心理衛生中心，目前已有新店、中和、林口、新莊、蘆洲、淡水、汐止共七處，設置數量為全台第一，每一處都有醫院加入提供醫療支持，包括慈濟、耕莘、雙和、淡水馬偕、八里療養院、汐止國泰、衛福部台北醫院等。

陳潤秋指出，衛生局規劃明年增設三重及板橋心理衛生中心，結合衛生所，提供身心合一的一站式服務，其中板橋據點鄰近捷運板新站，將導入科技設備，提供心律變異檢測裝置，三重心衛中心設於市府第二行政大樓，配合建物完工期程啟用，全市預計二０三０年完成十四處心衛中心。

市長侯友宜表示，面對快速變遷的社會與生活壓力，心理健康已成為全世界關注的重要議題，因此在心理健康政策推廣上更需要參考國際經驗，組成跨局處的團隊合作，共同推動心理健康政策。

侯友宜表示，市府積極消弭社會對精神疾病的標籤與歧視，透過「甜心小舖」及各類社區活動，讓心理健康風險族群被關懷、被治療，而非被排斥，強調市府團隊仍持續加強發揮「守門人」功能，全力守護市民朋友的心理健康。