新北志工日活動熱鬧登場 創意闖關展現永續行動力
新北市政府今天（22日）在大都會公園舉辦國際志工日主場活動，今年呼應聯合國「2026國際志工永續發展年」精神，以「新北齊心 志向永續」為主題，融入永續概念設計趣味闖關與挑戰任務，吸引許多家庭到場同樂，也呈現出新北志工在推動永續方面的創意與行動力。
活動由不同世代志工共同參與，以熱鬧舞蹈揭開序幕，展現服務熱情與活力。新北市社會局說明，新北長期推動「多元志工」政策，活動集結兒少、青年、家庭、男性及企業志工，讓不同年齡與背景的參與者彼此交流、互相鼓舞，展現志願服務的多元樣貌。
新北市長侯友宜表示，新北市擁有全國最多的19萬名志工，長年投入社區與服務現場，展現「共榮、共好、共存」的精神，也讓志願服務得以世代傳承、一棒接一棒，為城市帶來更多凝聚力與正向能量，期盼在「新北齊心、志向永續」的目標下，讓這座城市變得更加美好。
活動現場也分享志工故事，其中76歲、投入志工服務22年的林徐明玉，曾獲第28屆志願服務楷模「金駝獎」。她對志願服務始終保有熱情，即便日前因癌症手術住院，康復後第一件事仍是回到志工崗位。她在分享志工經驗時強調，只要她還身體健康，就會繼續當志工。溫暖而堅定的精神，感動在場民眾，成為活動中特別動人的一幕。
新北市政府表示，新北目前擁有超過19萬名志工、2,223支志工團隊，每年累積服務時數突破2,200萬小時，高齡志工隊更達418隊、約7萬4,000人，充分展現不分年齡、共同奉獻的城市精神。新北市府、區公所、社福中心、企業與民間團體的志工夥伴也持續在社區、福利服務、校園活動以及國際賽事中提供協助，讓志願服務成為支持新北城市運作與溫暖市民生活的重要力量。
