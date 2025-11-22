新北志工日3千人齊聚 跨世代展現城市「暖實力」
【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】一年一度的新北市國際志工日主場活動，22日在新北大都會公園熱鬧登場，一早就聚集近3,000名志工夥伴，如同一場溫暖又充滿能量的嘉年華盛會。今年以「新北齊心 志向永續」為主題，率先呼應聯合國「2026國際志工永續發展年」，由兒少、青年、高齡跨世代志工共同開場，用一支充滿活力的共舞，象徵志願服務如薪火傳承，不分年齡都能一起投入。市長侯友宜也親自到場與志工同樂，感謝大家長年在各領域默默付出，讓新北因為大家的力量更祥和、更溫暖。
▲市長侯友宜與新北志工合影。
活動特別融入永續議題，設計趣味闖關與挑戰任務，吸引許多家庭一起體驗，也展現出新北志工的創意與行動力。新北推動「多元志工」政策，這次更邀集兒少志工、青年志工、家庭志工、男性志工及企業志工，一次串起不同年齡、性別與背景的參與者，讓志工精神在活動中自然交流、彼此鼓舞。
其中，今年76歲、擔任志工22年的林徐明玉，曾獲第28屆志願服務楷模「金駝獎」，對服務始終懷抱熱情。即便日前因癌症手術住院，康復後第一件事仍是回到志工崗位，「只要我持續健康，就要繼續當志工。」她的故事也感染現場許多人，成為活動最溫暖的力量。
侯友宜表示，新北市是全國志工最多的城市，現有2,223支志工團隊、超過19萬名志工，每年累積超過2,200萬小時的服務時數，足見志工夥伴的熱情與堅持。其中，高齡志工隊更達418隊、約7萬4,000人，占全體志工的38%，讓新北志工服務真正做到「不分年齡、樂在奉獻」，讓志工成為跨越世代、串起愛與希望的重要力量。
侯友宜也感謝各局處、區公所、學校、社福中心、企業與民間團體志工夥伴的共同努力，一起展現「志工齊力、城市共好」的精神，無論是在社區據點、福利服務、校園活動，甚至在2025世界壯年運動會等國際賽事，在新北的每個角落，都能看見志工貼心又溫暖的身影，用熱忱讓城市更友善，讓新北更溫暖、更美好。
