新北志工19萬人 金志獎頒獎

新北市第十五屆金志獎頒獎表揚，其中板橋區志願服務協會獲得績優志工團隊。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市第十五屆金志獎績優志工暨團隊表揚二日下午在市府多功能集會堂，由市長侯友宜逐一頒獎表揚八個績優志工團隊、五十名績優志工、五十六名六十五歲以上耆心獎志工（高齡志工）及五名績優志工督導；侯友宜讚許「志工是城市最溫暖的力量」，感謝志工與市府攜手守護市民，讓新北市更加祥和安定。

侯友宜表示，目前新北市的志工團隊達到二二二三隊，志工人數逾十九萬人，每年累積服務時數更突破二千二百萬小時，感謝志工們以自身力量無私幫助社會，不但成就自己的人生，也讓正向力量凝聚新北，期待更多人投入志工行列，與市府一同實現「不遺忘任何人」的理念。

新北市第十五屆金志獎績優志工暨團隊表揚，各志工團隊多才多藝，其中永和民權社區在表揚前表演牛犁上菜秀。（記者吳瀛洲攝）

侯友宜表示，目前志工的男女比只有三比七，許多婦女出來當志工，鼓勵太太要揪先生走出來，只要走出來就賺到健康、更長壽，也可將對家庭的愛，轉為對這塊土地的愛。

表揚典禮上邀請榮獲績優志工獎的永冶典子、耆心獎的林映松及績優志工督導李守德三人分享自身經驗；其中永冶典子是「新住民關懷員」志工，她以堅持就是力量為理念，陪伴新住民朋友安居新北；「芭比衣飾巧匠」的林映松志工在泰山區娃娃館裡製作娃娃服飾，提供專業導覽讓大家認識芭比娃娃代表的意義；從事獨居長者關懷的李守德志工督導受到妻子影響投入志工行列，夫妻一同為善最樂。

新北市第十五屆金志獎績優志工暨團隊表揚，市長侯友宜讚許「志工是城市最溫暖的力量」。（記者吳瀛洲攝）

社會局指出，今年獲得績優志工團隊的八個單位為：衛福部台部北醫院、鶯歌陶博館、新北市文史學會、樹林地政所、勞工局、海山高中、新北市輕器械健身舞藝協會和板橋區志願服務協會。另獲頒績優志工服務類別涵括社會福利、教育文化、衛生保健、消防救難、環境保護、警政、勞工、交通、農業、財稅等服務，深入各角落，讓新北市充滿溫暖、熱情和活力，期盼這份充滿愛的精神永遠傳承下去。