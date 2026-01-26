新北性平措施申訴育嬰留停佔41%最高 勞工局籲雇主創造友善職場





臨時需要照顧孩子或家人，是否曾讓您在職場分身乏術？新北市勞工局統計，近3年申訴性別平等工作措施的案件共計97件，申訴態樣以「育嬰留職停薪」申訴40件佔比最高，約佔41%，而家庭照顧假申訴案亦有6件。觀察勞工申請樣態的轉變，除傳統的長期育嬰

留停外，短期申請的需求逐年上升，顯示勞工對於「彈性運用」與「臨時照護」的需求更加殷切。另外新北市男性勞工申請育嬰留職停薪比例已連續多年六都最高，113年更突破3成，顯示男性分擔育兒責任趨勢日益明確。

勞工局長陳瑞嘉表示，依《性別平等工作法》規定，勞工申請育嬰留職停薪或家庭照顧假，雇主不得拒絕，也不能因此對勞工有解僱、調職、減薪或其他不利處分，也必須讓育嬰留停期滿的員工恢復原職。不過實務上仍發現部分雇主未依法辦理，例如曾有勞工在育嬰留停復職後，在新部門尚未能顯現其工作表現優劣情形下，公司火速於3日內通知她被列為人事精簡對象，顯然該公司並未使勞工「實質復職」，經勞工局調查後已依法裁罰。

勞工局強調，為了讓職場勞工照顧家庭時，有更多的彈性與支持，「育嬰留職停薪以日請」及「家庭照顧假以時請」已於115年正式上路，透過更貼近實際生活需求的申請模式，協助勞工在面對家庭責任時，能彈性安排工作與請假，在安心照護家人的同時，也能穩定地留在職場。雇主可藉新制上路之際，重新檢視內部管理與人事制度，營造更友善、支持家庭照顧的職場環境。並指如於申請或使用相關假別時，遭遇權益受損情形，可撥打諮詢專線02-29676902，勞工局將有專人提供服務。

