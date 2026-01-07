新北性平陪根深耕有成 6區公所獲表揚

烏來區公所打破「男獵女織」框架在泰雅文化季推動混合性別射箭隊伍開放多元性別參與編織課程。（圖：新北社會局提供）

▲烏來區公所打破「男獵女織」框架在泰雅文化季推動混合性別射箭隊伍開放多元性別參與編織課程。（圖：新北社會局提供）

新北市政府持續推動「性平好生活」願景，自一○九年起推動區公所性平工作「陪根」計畫，協助各區公所發展具在地特色的性別平等方案。新北市長侯友宜昨（七）日表揚推動性平成效亮眼的六個區公所，其中鶯歌、土城、烏來區公所榮獲績優獎；深坑、平溪與瑞芳區公所獲頒進步獎，肯定各區結合地方資源，發展貼近市民需求社區友善亮點。

侯友宜表示，性別議題存在於生活各層面，從職場、家庭分工、文化習俗到防災應變，都可能潛藏性別刻板印象。本次獲獎方案緊扣民眾生活經驗，將性別觀點轉化為具體行動，不僅實用也展現高度在地創意與行動力。

鶯歌區公所透過咖啡師培力專班，協助在地中高齡婦女取得專業證照，並辦理「性平咖啡吧」快閃，拓展職涯選擇與社會參與機會。烏來區公所突破原住民族傳統「男獵女織」性別分工，在泰雅文化季射箭活動中設置混合性別隊伍，降低女性參與門檻，與原住民編織協會合作，開放男性及多元性別者參與編織課程，促進文化傳承中的性別平權。

土城公所延續性平行動劇經驗，結合社區活動推出「女力爆棚及型男主廚」，由女性負責棚架搭設與拆卸、男性擔任主廚與送餐服務讓性平觀念走進家庭。社會局長李美珍表示，自陪根計畫推動以來已輔導各區公所發展二百九十六項性平亮點方案，未來將持續攜手各區，讓性別平等理念在新北各地深耕。