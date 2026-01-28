新北恐怖家暴案！7旬翁拿折合鋸、榔頭追殺妻女3人送醫…房內血跡斑斑
記者陳弘逸／新北報導
新北市蘆洲區長安街巷內昨天（28日）深夜驚傳家暴案，70歲林姓老翁竟持折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒，造成妻女3人受傷送醫，警方獲報到場，將老翁壓制逮捕，警詢後，將他依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
蘆洲警分局昨天（28日）深夜，獲報蘆洲區長安街巷內，驚傳家暴案，70歲林姓老翁，疑跟68歲葉姓前妻發生口角，男方竟持折合鋸及榔頭，在家中追打前妻及2名女兒。
林姓老翁造成葉姓前妻及2名分別為45歲、48歲女兒受傷，所幸，員警獲報及時到場，將老翁壓制上銬，妻女3人受傷送醫，都意識清楚。
3人傷勢分別為，葉姓前妻右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷；48歲姊姊頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部及陰部數條條狀擦傷、左手第五指及第四指撕裂傷、第三指擦傷；45歲的妹妹左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘均擦傷。
警詢後，將林姓老翁依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113
更多三立新聞網報導
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
國道恐怖車禍！駕駛座「面目全非」車輪噴飛、零件四散…運將一度受困
曳引車釀嚴重事故…險撞進民宅！電桿遭剝皮「鋼筋外露」抓包運將1違規
撿屍女店員「拖進包廂逞慾」她驚醒哭著求助店長！噁男冤喊：被仙人跳
其他人也在看
獨家／高院法庭上演荒淫劇 88會館案在押主嫌竟當庭看A片
民視新聞／蘇恩民報導震驚政商軍警界的「88會館」地下匯兌洗錢案，在押主嫌郭哲敏一審重判11年8月徒刑，沒想到上月二審台灣高等法院提訊郭哲敏，他在知名律師施宣旭陪同下坐上被告席，竟邊開庭、邊用手機看A片，荒淫行徑被法警逮正著，受命法官陳銘壎罕見大發雷霆，當場訓斥郭哲敏，同時要求書記官記名筆錄，不排除另案移送法辦。民視 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
丈夫流血流汗開餐廳！廚師長卻NTR愛妻 連對方女兒都看不下去
桃園一對經營餐飲業的夫妻結婚多年且育有3子，但卻於2025年間發包婚外情，原來人妻的跟自家的廚師主管發生婚外情，不過這起婚外情會曝光的原因居然在於廚師主管的女兒，她在庭審作證時表示父親會帶陌生與回家，還錄下對方嬌喊「不要會痛」、「我要尿尿」等挑逗話語，以及該女離開畫面，人夫因此心碎求償120萬元，案經法院審理後判處廚師主管要賠償60萬元。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
「張美阿嬤」么兒黑歷史3／換湯不換藥 公司登記打臉家族切割大戲
宜蘭縣「張美阿嬤農場」負責人的么兒王逢昇，被控操控空拍機向競爭對手「星夢森林劇場」投毒，導致多頭動物慘死，遭檢方依違反《動保法》等罪起訴。王家成員與相關農場急於在第一時間撇清責任，但《鏡報》透過台灣公司網登記資料調查發現，這場「切割大戲」背後恐存在重重謊言。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
房東過年前趕人！台中媽帶1歲兒露宿公園恐失溫…暖警伸援手助安置
年節將近又遇上寒流來襲，台中卻有一對母子被房東趕出門，31歲媽媽只好帶著1歲兒子流落公園搭帳篷，處境堪憂，幸好轄區警方發現母子露宿街頭後，立即將二人帶往旅館安置，除了通報社會局介入協助，更幫忙申請6000元急難紓困金，化解母子二人的燃眉之急。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
台南連鎖醋飲店老闆跑路? 總店鐵門深鎖.電話沒人接
南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導台南一間主打醋類的連鎖手搖飲，因為在當地頗有人氣，一度展店到北部，甚至海外也有分店，最近卻有分店業者控訴，總店林姓老闆疑似捲款潛逃，近一個月完全聯絡不上，總店也鐵門深鎖，還有勞工局張貼的勞檢通知單，致電林姓老闆，電話也轉語音信箱，目前正尋求法律途徑解決。民視 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
酒醉回房遭3友人輪流侵犯 屏東女崩潰哭喊！直到男友來電才獲救
屏東王姓、黃姓與楊姓3名男子，在2023年6月邀約女性友人小夢（化名）到住處小酌。眾人狂歡至隔天凌晨5點多，小夢因為體力不支且有些醉意，便獨自回房躺著休息。沒想到這3人幾杯黃湯下肚後竟然色心大起，，即便小夢奮力抵抗哭喊，仍遭3人輪番蹂躪，行徑極其囂張。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21則留言
苗栗頭屋台13線機車自撞 2男摔溝、卡鐵網雙亡
（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣台13線頭屋路段下午發生死亡車禍，1輛雙載機車不明原因自撞，其中1人摔落排水溝、另1人彈飛卡在工廠防盜鐵絲網圍籬，兩人送醫雙雙不治，事故原因待警方進一步調查。中央社 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
暴雪封鎖北海道！JR札幌線連兩晚夜間停駛全力除雪
（記者許皓庭／綜合報導）受到紀錄性罕見大雪侵襲，JR 北海道宣布為加速軌道除雪作業，將於今（28）日與明（29 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
遭「女裝大叔」射後不理…她斬首帶回家 名醫父掌鏡拍愛女挖眼割舌
震驚日本社會的札幌無頭男屍案二審宣判，主嫌田村瑠奈因不滿「女裝大叔」浦仁志「射後不理」而殘忍殺害並斬首。其精神科醫師父親田村修，涉嫌協助女兒棄屍、藏匿頭顱，甚至拍攝女兒對頭顱挖眼割舌的變態過程。札幌高等法院認定田村修在「遺棄屍體」部分僅為幫助犯，撤銷一審判決，改判有期徒刑1年、緩刑3年。此案揭露駭人的父女共謀情節，持續引發日本社會對家庭倫理與犯罪動機的深思與關注。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 11則留言
玄彬暴胖14公斤！孫藝真真實反應曝光 狂被讚太帥 羞喊：我很驕傲
韓國男星玄彬與鄭雨盛主演的《韓國製造》自開播以來熱度不斷，日前迎來大結局，兩人也接受了韓國媒體的專訪。玄彬為該劇特地增重近14公斤，他表示，觀眾反應非常熱烈，讓他感到相當開心，也難得透露了妻子孫藝真的真實看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
黃仁勳上海行送簽名紅包 網路轉賣竟要458萬元！攤販親揭殘酷真相
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一舉一動備受關注，他近期也將來台參加自家公司尾牙，為農曆春節前夕增添不少話題。然而，黃仁勳日前現身上海陸家嘴一處菜市場的畫面意外掀起熱議，不僅親自品嘗小吃，還向攤販發放親筆簽名紅包，每包金額為600元人民幣（約新台幣2,750元）。沒想到相關畫面曝光短短兩天後，這些紅包竟出現在二手交易平台上，價格被炒到令人咋舌，甚至有人開價高達99萬9,999元人民幣。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1則留言
關穎大素顏爆哭！囧照曝光 自嘲「臉腫到像豬頭」
名媛關穎經常在社群網站分享貴婦日常，最近她與一群好友去看電影《陽光女子合唱團》，看到淚流滿面，更被好姐妹曝光「素顏照」，自嘲「臉腫到像豬頭」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發表留言
超噁心...國外詭異網站紀錄VTuber生理期 女V比對後驚覺準到發毛
近期有海外網友發現一個相當詭異的網站「排卵追蹤工具」，網站整理並記錄非常多女性 VTuber 的生理期週期，引發討論。不少被列入名單的女 VTuber 看到後，也直呼內容令人不適。udn遊戲角落 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰
宜蘭冬山鄉一處休閒園區於2023年間發生動物集體中毒死亡案件，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物全遭殃，因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒暴斃，後來發現操控空拍機的正是某農場主王男，因為不滿員工跳槽才以此報復目前全案經宜蘭地檢偵結，並依《動物保護法》、《刑法》毀損罪將王男起訴，且向法院請求從重量刑。而王男遭指正是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」中張美阿嬤的兒子。對此，被影射與案件有關的張美阿嬤農場（月森三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 6則留言
「張美阿嬤」么兒黑歷史2／涉掐死病獸、攔路搶客、壓榨員工
宜蘭縣三星鄉知名農場「張美阿嬤農場」負責人之子王逢昇，因操控空拍機投毒案引發社會譁然。隨著檢方起訴，「農場少主」惡名昭彰行徑也被踢爆。《鏡報》追查，王逢昇不僅涉及投毒，過往經營農場的手段更是極其冷血，從虐殺生病動物到惡性攔路搶客，甚至因習慣「空口承諾」被員工私下戲稱為「王家餅舖」的剝削慣老闆，罄竹難書的黑歷史，早已讓地方人士搖頭。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
獨家》Toyz「獄中」結婚！牛郎織女會 監所懇親房第一視角曝光
香港籍網紅Toyz獄中結婚登記，意外掀「懇親制度」熱議，對許多獄友而言，每月例行懇親日舍房內氣氛明顯不同，空氣裡瀰漫著既期待又沉重情緒，當管理員逐一點名，大家默默整理隨身物品，動作不快卻格外仔細，內心深知這不是單純興奮，而是緊張、愧疚與渴望交織情緒；一名曾入監服刑的王姓收容人這麼說。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
14歲小哈珀4字力挺媽媽！捲貝克漢長子「家醜風波」 最無辜的竟是她？
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）26歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前拋出核彈級聲明，控訴父母長年控制他的人生等。就在家族風波延燒之際，貝克漢14歲的小女兒哈珀（Harper Beckham）以短短4個字，公開力挺母親「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 發表留言