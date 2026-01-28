新北恐怖家暴案！7旬翁拿折合鋸、榔頭追殺妻女3人送醫…房內血跡斑斑

記者陳弘逸／新北報導

新北市蘆洲區長安街巷內昨天（28日）深夜驚傳家暴案，70歲林姓老翁竟持折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區長安街巷內昨天（28日）深夜驚傳家暴案，70歲林姓老翁竟持折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒，造成妻女3人受傷送醫，警方獲報到場，將老翁壓制逮捕，警詢後，將他依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

70歲林姓老翁竟持折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒，造成妻女3人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

蘆洲警分局昨天（28日）深夜，獲報蘆洲區長安街巷內，驚傳家暴案，70歲林姓老翁，疑跟68歲葉姓前妻發生口角，男方竟持折合鋸及榔頭，在家中追打前妻及2名女兒。

70歲林姓老翁竟持折合鋸及榔頭在家中追砍前妻及2名女兒，造成妻女3人受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

林姓老翁造成葉姓前妻及2名分別為45歲、48歲女兒受傷，所幸，員警獲報及時到場，將老翁壓制上銬，妻女3人受傷送醫，都意識清楚。

嫌犯被依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

3人傷勢分別為，葉姓前妻右側前胸壁開放式咬傷、右側手部撕裂傷、左側前臂撕裂傷；48歲姊姊頭皮撕裂傷、雙膝擦挫傷、背臀部及陰部數條條狀擦傷、左手第五指及第四指撕裂傷、第三指擦傷；45歲的妹妹左側頭皮撕裂傷、左背擦傷、左手肘鈍傷瘀青、右膝、左膝、右手肘均擦傷。

警詢後，將林姓老翁依家暴、殺人未遂、傷害、違反保護令等罪移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

